Premiere: Ehekrimi „Kleine Eheverbrechen“ in Pürbach

Krimiautor Gilles hat, angeblich durch einen häuslichen Unfall, sein Gedächtnis verloren. Mit seiner Frau Lisa kehrt er nach zweiwöchigem Krankenhausaufenthalt in die gemeinsame Wohnung zurück. Er erkennt seine Umgebung nicht wieder und fragt sich, ob Lisa wirklich die Frau ist, mit der er seit 20 Jahren verheiratet ist?

Ob das alles stimmt, was sie ihm in überschwänglichen Worten über ihr Zusammenleben und ihre Liebe erzählt? Ist er tatsächlich so, wie sie ihn beschreibt? Waren sie wirklich so verliebt, wie sie sagt? Weiß Gilles vielleicht mehr, als er zugibt? Und welche Bedeutung hat der von Gilles verfasste Krimi „Kleine Eheverbrechen“?



Unter der Regie von Hans-Peter Kellner spielen Melanie Herbe als großmütige Lisa, deren Verletzlichkeit immer mehr durchscheint, und Andreas Patton als verunsichert erscheinender Gilles, der rasch zu seiner Selbstsicherheit zurückfindet. In diesem Ehekrimi liefern sie sich rasante, geschliffene Dialoge, die auch im Ernst der Lage den Humor nicht zu kurz kommen lassen.

Das Stück, in das sich langjährige (Ehe-)Partner gut einfühlen können, bietet etliche überraschende Erkenntnisse und Wendungen. Hoftheaterleiter Moritz Hierländer über die Kooperation mit den Sommerspielen Grein und dem Theaterfestival Steudltenn: „Der Krimiaspekt macht 'Kleine Eheverbrechen' zusätzlich interessant. Ein typisches, unterhaltsames Stück eines französischen Autors – die schreiben einfach gut.“

Weitere Termine: 9., 10., 14., 15., 16., 17. Juni jeweils um 20:15 Uhr, Sonntag 11. Juni um 16 Uhr.