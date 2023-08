Mehrere Top-Filme im Sommer, aber Barbie zog besonders viele ins Kino

Auf der einen Seite die rosarote heile Welt des Barbielands, die irgendwann gar nicht mehr so heil ist. Auf der anderen Seite eine intensive Biografie über Robert Oppenheimer, der als Erfinder der Atombombe gilt. Mit den Filmen „Barbie“ und „Oppenheimer“ gab es diesen Sommer zwei starke Filmstarts – das spürte auch Julia Gaugusch-Prinz, Betreiberin der Waldviertler Kinos in Gmünd und Zwettl.

Die ersten Ausschnitte von Barbie habe sie schon im Winter gesehen, unter Branchenkollegen sei man sich da schon einig gewesen, dass der Film viel Potenzial habe, sagt sie. Bei Oppenheimer war das anders: „Ich persönlich bin überrascht vom Erfolg des Films. Er dauert auch sehr lange, wir spielen Barbie also wesentlich öfter als Oppenheimer, haben aber trotzdem schon die 1.000 Besucher-Marke erreicht.“ Die filmische Biografie war nur auf den Leinwänden in Gmünd zu sehen, am Zwettler Standort hatte Gaugusch-Prinz Oppenheimer nicht im Programm. Überhaupt sei der Sommer heuer stark, resümiert sie – schließlich lief auch „Mission Impossible 7“ und vor kurzem startete „Rehragout-Rendezvous“.Bei Barbie blieben

nicht alle bis zum SchlussWer Barbie gesehen hat, der kam selbst mit rosa Kleidung oder Accessoires oder sah zumindest andere Besucher damit – auch in den Waldviertler Kinos. „Es war nicht absehbar, dass vor allem weibliche Besucher so mitmachen und mit rosa Shirts oder Brillen kommen“, sagt Julia Gaugusch-Prinz. Der Film polarisiert jedoch: „Wir hatten auch Besucher, die gegangen sind, es sind doch kontroverse Themen dabei.“ Die „starken“ Filme seien für die Branche insgesamt gut, meint sie: „Das ist sehr positiv, gerade nach den Berichten über Autoren- und Schauspielerstreiks. Es zeigt: Das Kino lebt.“