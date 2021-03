Waldviertler Klimademo rollte im Zug nach Gmünd an .

Nasskaltes Wetter und gelegentliche Schneeschauer begleiteten die zweite Waldviertler Klimademo am 19. März, bei der primär ein zweigleisiger Ausbau der Franz-Josefs-Bahn „bis Gmünd, nicht nur bis Horn“ gefordert wurde. An die 40 Teilnehmer warteten für die Abschluss-Kundgebung vor dem Bahnhof Gmünd, wo weitere 60 Teilnehmer dazustießen: Diese waren ab Sigmundsherberg per FJB angereist – und symbolisch auf den Zug in eine klimafitte Zukunft aufgesprungen.