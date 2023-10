Gastwirt Walter Malzer feierte 80. Geburtstag

Walter Malzer übernahm einst den elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb und 1968 auch die Gastwirtschaft, die seit 1932 im Familienbesitz stand, und führt diese jetzt noch mit seiner Gattin im kleineren Rahmen. Die Landwirtschaft stellte er 2017 ein. Der Jubilar ist für seine offene, ehrliche und gesellige Art weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt. Bei mehreren Musikgruppen aktiv, vielerorts unterwegsSein großes Hobby lag immer in der Musik. Begonnen haben seine Auftritte bei der Dorfgruppe „Zach-Buam“ aus Hirschenschlag. Dann gründete er mit drei Brüdern, die bis zum Jahr 1990 immer dabei blieben, und einigen weiteren Musikkollegen die legendäre Musikgruppe „Maschareos“.

Diese tolle Musikgruppe absolvierte in ihrer Zeit einen Großteil der musikalischen Auftritte im Waldviertel, war auch auf Ballveranstaltungen in den größten Sälen in Wien bis zu Hochzeitsauftritten als Orchester-Sextett unterwegs. Ihr Tätigkeitsbereich reichte in viele Bundesländer Österreichs bis nach Tirol. Sein Wirken für Gemeinschaften hat sich Malzer bis heute erhalten. In seinem Saal, wo früher auch sehr viele Ballveranstaltungen stattgefunden haben, stehen ständig Musikinstrumente bereit und sind für ein Bespielen jederzeit einsetzbar. Man trifft auch immer wieder noch auf kleinere Gruppen für ein gemütliches Beisammensein, regelmäßig finden auch Treffen zum Gemeinschaftssingen von Seniorengruppen statt.

Nachdem einige Musikerkollegen, die zum Teil auch bei den Maschareos mitgewirkt hatten, bei der Feier anwesend waren, gab es natürlich auch eine gemütliche musikalische Begleitung. – Auch mit aktiver Beteiligung durch den Jubilar bis in die Morgenstunden.