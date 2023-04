Schrems: Sabine Koller als „Heldin des Gastgewerbes“

Sich einmal selbst verwöhnen lassen, statt andere zu verwöhnen – das hieß es beim „Gastspiel“ für 600 Besuchende aus Gastronomie & Hotellerie in der Remise Amstetten. Unter den drei „Held:innen des Gastgewerbes“, die von Moderatorin Silvia Schneider auf die Bühne geholt wurden, war die Küchenchefin im Schremser Gasthaus „Zum Waldviertler Sepp“.

Sie sei der „Inbegriff für bodenständige, regionale und ehrliche Küche“, freut sich Franz Steiner als Mehrheits-Eigentümer des Traditionshauses im Zentrum für die Aufmerksamkeit, die seiner Chefköchin Sabine Koller zuteil wurde. Die 47-Jährige hat 1992 bei Maria „Lilly“ Trinkl ihre Koch- und Kellner-Lehre begonnen, blieb dann in der Küche hängen und dem Haus bis heute treu.

Die Arbeit macht Koller einfach Freude

„Ich habe immer gerne gekocht, hatte schon vor der Lehre zuhause sonntags für die Familie gekocht“, sagt Sabine Koller heute. Es mache einfach Freude, mit frischen und hochwertigen Zutaten zu arbeiten – und auch Herausforderungen zu schultern. Zu Silvester gelang es etwa, innerhalb einer Stunde gut 300 Gäste einer Feier in Gmünd zu versorgen.

Koller: Ein anderer Job sei für sie nie ein Thema gewesen. Auch nach einem anderen Arbeitgeber habe sie sich nie umgesehen, weil im Waldviertler Sepp „einfach alles passt“, auch nach ihrem Aufstieg zur Küchenchefin vor 16 Jahren. Ernstere Personalnöte habe es nie gegeben, das Arbeitsklima sei auch dank ihrer früheren Langzeit - Chefin Trinkl immer gut gewesen. Anfang 2021 hat Trinkl den Betrieb verkauft, der gerichtlich zertifizierte Sachverständige und Baumhaus-Lodge-Gründer Franz Steiner ist nun Mehrheits-Eigentümer und Geschäftsführer. Ebenfalls in die Geschäftsführung rückte Dominik Döller auf.

Steiner organisierte nun für eine neunköpfige Delegation eine Busfahrt zum „Gastspiel“ mit Musik, Unterhaltung und Kulinarik in die Remise Amstetten, nominierte Koller erfolgreich für die Würdigung im Beisein von Wirtschaftskammer-Obmann Wolfgang Ecker und Spartenobmann Mario Pulker. Ebenfalls im Rampenlicht standen die Sieger der Lehrlingsbewerbe.

Millionen-Investition wird 2024 auch Küche erfassen

Die Gaststube im Waldviertler Sepp wurde 2022 erneuert, aktuell laufen letzte Vorarbeiten auch für eine Photovoltaik-Anlage, die in Partnerschaft mit Fleischerei Rzepa und WWV Partner SteuerberatungsGmbH errichtet wird. Eine Höchstleistung von gesamt 174 kWp wollen die drei Nachbarn in der Schulgasse künftig erreichen, wobei Überschüsse auf einem Dach bei Bedarf ins Netz des Nachbarhauses fließen können.

Der letzte geplante Investitionsschritt betrifft dann auch den Arbeitsplatz der „Heldin des Gastgewerbes“ Sabine Koller: „Eine neue Küche wird das I-Tüpfelchen, das wir oben draufsetzen“, schmunzelt Steiner. Geplant und wegen der gravierenden Teuerungswelle vorerst aufgeschoben sind wie berichtet eine Generalüberholung der Küche samt Umstieg von Gas- auf Induktionsherd, die Schaffung von Barrierefreiheit auf allen Ebenen durch einen Aufzug rechts neben dem Aufgang von der Gaststube in Richtung Küche, sowie eine Treppenanlage. Eine Terrasse soll an den oberen Gastraum angedockt werden. Geplant ist im Zuge dessen auch eine Vergrößerung der Küche, indem ein Abstellraum verlegt wird.

Die am Freitag abgeschlossenen Grabungsarbeiten im Bereich der Josef-Widy-Straße waren zur Ertüchtigung des Stromanschlusses bereits eine Vorleistung auch für das finale Umbauprojekt mit Küche, Lift, Treppen und Terrasse. Als Ziel fasst Franz Steiner dafür aktuell das erste Quartal 2024 ins Auge, die Preissituation am Markt entspanne sich allmählich wieder, sagt er. Trotzdem ist er darauf vorbereitet, dass er für die letzten Arbeiten tief in die Tasche wird greifen müssen: „Auf eine Million Euro wird nicht viel abgehen…“

