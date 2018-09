Unter dem Motto „Ente trifft Käfer“ fuhren die Polizeipensionisten Werner Böhm und Johann Kainz mit ihren Oldtimern durch Österreich – mit kurzem Abstecher nach Deutschland, Schweiz & Südtirol. Bei schönstem Wetter legten sie auf ihrer zehntägigen Rundreise zusammen etwa 2.400 Kilometer zurück, Kainz mit einer Ente Baujahr 1975, Böhm mit einem Käfer 1963. Das Besondere: Beide hatten sich ein Bett im Auto eingebaut, wo geschlafen wurde.

Johann Kainz und Werner Böhm | privat

Gestartet wurde in Altmanns und Reingers, benutzt wurden nur Landes- und Bundesstraßen. Unter anderem ging es an den höchsten Straßenpunkt Europas (2.798,16 Meter), zu Bodensee, Jaufenpass, Faaker See, Maria Zell oder Bad Enndorf – wo im Polizeileistungszentrum für deutsche Winter-Olympiateams übernachtet wurde. Bei dieser Gelegenheit besichtigten Böhm und Kainz den Herrenchiemsee (größte Chiemsee-Insel im südlichen Bayern) und die Fraueninsel, wobei sie von den deutschen Polizeikollegen herzlich aufgenommen wurden. Auch der Gebirgsbach in Südtirol oder der Stopp bei der Zugspitze hinterließ bei den Oldtimerliebhabern bleibende Eindrücke.

Rundreise mit Ente und Käfer | privat

Die Oldtimer, beide mit einer Plastiksonnenblume in der Stoßstange unterwegs, erregten bei den Stopps die Aufmerksamkeit vieler Autofahrer. Ein Hingucker waren natürlich auch die Betten in den Autos, viele wollten darin Probeliegen. Bemerkenswert war die Freundlichkeit der Menschen: „Wir wurden überall herzlichst aufgenommen“, sagt Werner Böhm.

Die Rundreise mit Ente und Käfer wird Böhm und Kainz lange in Erinnerung bleiben, so Böhm: „Es war eine meiner schösten Reisen!“ Die nächste Reise ist bereits in Planung.