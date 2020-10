Zum denkbar blödesten Zeitpunkt kam das Aufpoppen des Schremser Hochzeits-Clusters für die Waldviertler Werkstätten: Die für 2. bis 4. Oktober geplante Hausmesse darf nicht abgehalten werden. Der Spruch „Kommt alle nach Schrems!“ hat für Geschäftsführer Heini Staudinger dennoch weiterhin Gültigkeit: Er will einfach unter Einhaltung aller Sicherheits-Vorgaben zum auf acht Verkaufstage bis 10. Oktober ausgedehnten Werksverkauf einladen, auch im Freien.

Für „höheren Ansturm“ gerüstet

Staudinger weist darauf hin, dass die Werbung voll angelaufen ist – inklusive zigtausender in alle Himmelsrichtungen verschickter Gea-Alben. „Es ist unmöglich, alle Interessierten zu informieren, dass die Hausmesse in dieser Form nicht stattfindet“, sagt er. Daher dreht er den Spieß um: „Obi, Lidl, ÖBB oder Westbahn haben Phasen mit höherem Ansturm. Wir rüsten uns genauso für einen wesentlich größeren Andrang als normal, werden wie bei der Hausmesse Attraktionen und Aktionen bieten und alles daran setzen, dass alle Vorgaben eingehalten werden.“ Um das Abstandhalten zu erleichtern, soll – wenn‘s das Wetter zulässt – die Verkaufsfläche auf das Freigelände ausgedehnt werden. Ein starker Fokus soll neben Schuhen auch auf die Segmente Möbel – das laut Staudinger heuer bei einem 35-prozentigen Umsatzplus hält – und selbst produzierte Matratzen gelegt werden.

„Bisher noch keine Kündigungen“ im Coronajahr

Er hoffe auf möglichst viele Besucher, bemüht Staudinger einen anderen seiner Sprüche: „Wenn Waldviertler Waldviertler kaufen, schaffen Waldviertler für Waldviertler Arbeit.“ Dass es diese Arbeit gibt, ist aus der Sicht des Chefs heuer nämlich nicht mehr selbstverständlich. Kein Mitarbeiter sei bisher in Schrems oder einem Laden covidbedingt gekündigt worden. Aber: „Wir können nicht auf vage Versprechen setzen – sehr lange kann man bei weniger Umsatz einfach nicht gleich viel Personal halten.“ Staudinger spricht vom „besten Juli aller Zeiten“ nach dem Lockdown, einem sehr guten August und tollen Start in den September. Zur Monatsmitte, als die neuen Covid-Vorgaben in Kraft getreten sind, begann die neuerliche Talfahrt im Verkauf genauso wie in Hotel und Wirtshaus, „dort sogar am stärksten“.

Auch deshalb wäre die Hausmesse, die traditionell die ganze Stadt für drei Tage aufleben lässt, wichtig für einen der größten Arbeitgeber der Stadt gewesen.

Jeder ist seines Glückes Schmied – auch ohne Werkzeug?

In guten Jahren sei die Hausmesse, so Staudinger, immer das Sahnehäubchen überm laufenden Geschäft gewesen. „Durch sie haben wir jenen Spielraum gewonnen, der uns würdevoll und stolz – ohne Hilfe der Regierung, alleine dank der Kunden – aktiv gestalten ließ. Es ist bitter, wenn so in ein Schicksal eingegriffen wird“, sagt er: „Jeder ist seines Glückes Schmied, aber er ist machtlos, wenn ihm sein Werkzeug genommen wird.“

Leben – und leben lassen

Natürlich weiß Staudinger um ein Werkzeug, das derzeit nur an einem Nebenschauplatz zum Einsatz kommt: der Webshop. Der boomte erstmals zur Zeit des Lockdowns, an sich lebt das Geschäft aber vom Besuch in Jurte oder Gea-Shop. Die weitere Herausforderung: Einige Läden werden nicht durch die GmbH, sondern durch selbstständige Partner betrieben – die keine Webshops haben. „Natürlich haben die keine Freude damit, wenn wir digital in ihren Regionen wildern“, sagt Staudinger. Er ist sich aber im Klaren darüber, dass an einer Stärkung des Bereiches für die nächsten Monate kein Weg vorbeiführt. Und er hat auch eine Lösung dafür: Eigenständigen Händlern soll ein Teil der in ihrer Gegend erzielten Online-Umsätze zufließen.