Vorzeigeprojekt am Schremser Hauptplatz: Leben zieht ein

Die Herausforderungen dieser Zeit mit Personal- und Material-Engpässen, dazu die eine oder andere Überraschung einer Baustelle, haben ein Vorzeigeprojekt am Hauptplatz 14 in Schrems verzögert, nun ist es so weit: Der Neubau von Gea/Waldviertler Werkstätten am Ort des früheren Konsum- und Bipa-Marktes ist so gut wie abgeschlossen, das schicke Büro im Obergeschoß wurde voriges Wochenende bereits bezogen. Noch im Februar werden erste Wohnungen im ersten Stock und Gea-Taschenproduktion bzw. Schuhreparatur im Erdgeschoß eingerichtet.

Nicht fertig ist hauptsächlich die Rampe, die am abfallenden Hauptplatz den barrierefreien Zugang der Ladenflächen ermöglichen soll, samt Stufen: Sie steht an sich, soll aber noch mit Schremser Granit gepflastert werden, beim aktuellen Wetter noch keine so gute Idee. Linkerhand ist auch der Zugang zum zentralen Eingang des bis jetzt namenlosen Gebäudes mit Stiegenhaus und Aufzug noch etwas holprig.

Drinnen gibt‘s aber schon beim Betreten den Wow-Effekt: Was hier um etwa drei Millionen Euro geschaffen wurde, das hat – wie drüben in der Jurte – einfach Hand und Fuß.

Vor Start für Reparatur von Schuhen aller Hersteller

Am Ort der früheren Geschäftsfläche, die nach der Übersiedelung des Bipa in die Schulgasse vor bald 20 Jahren leer stand, ehe sie Heini Staudinger 2015 zwecks Stadtbelebung mit den Waldviertler Werkstätten aufkaufte, sind auf lichtdurchfluteten 400 m² eine weite vordere und eine kleinere hintere Ladenfläche entstanden. – Beides mit Zugang über den Hauptplatz und das neue Stiegenhaus. Hinsichtlich der konkreten Nutzung ist noch einiges in Schwebe, sagt Staudingers Co-Geschäftsführer Paul Tritscher beim NÖN-Rundgang: Fix sei die Rückkehr des Handwerks ins Zentrum mit einer Taschen- und Gürtelwerkstatt sowie einer Reparaturstätte für Schuhe.

Taschen- und Schuhwerkstatt sollen noch im Februar aus der Niederschremser Straße hierher übersiedeln, die Gürtelproduktion im Frühjahr neu aufgebaut werden. Das Besondere an der Schuhwerkstatt: Sie soll für die Reparatur von Tretern aller Marken offen sein. Es gebe ohnehin einen guten Austausch mit anderen Herstellern, sagt Tritscher, die Öffnung der Werkstatt werde den Fachkräften die Chance zum Erwerb von Know-how auch über neue Technologien bieten.

Übers Stiegenhaus geht es weiter. Es geht entweder zu voluminösen Kellerabteilen oder einem Abstellraum für Kinderwägen & Co samt Hinterausgang zu Müllhaus, 13 Pkw-Stellflächen, drei Ladestationen für E-Autos mit Strom vom eigenen Dach und 15 trockenen Fahrrad-Stellplätzen, oder rauf in den ersten Stock. Dort sind über den holzverkleideten Laubengang fünf bezugsfertige Wohnungen (40 bis 96 m²) erreichbar – alle hell, hochwertig und samt Duschen barrierefrei ausgestattet, teils mit eingezogenen Halbstöcken, die Räume verbinden. Für die größte Wohnung mit sonniger Balkonnische habe es zwei Kaufangebote gegeben, legt Geschäftsführer Tritscher die Stirn in Falten: Verkaufen will er nicht, es geht auch um die Mischung in den Wohnungen. Die ist nur auf Mietbasis beeinflussbar.

Zwei Wohnungen sind noch frei, der Rest ging schon ohne Bewerbung weg, in einer ist gerade die Küche im Entstehen.

„amKurs“: Energieberater bezogen bereits Quartier

Einmal gehts noch rauf, in das 159 m² große, von drei Seiten erhellte Büro mit offenem Dachstuhl. Hier bei der Arbeit: Markus Hödl und Barbara Brantner-Grahofer, die gerade das Büro des Energieberaters „Hödl amKurs GmbH“ von der Mühlgasse hierher übersiedeln. „Ein tolles Büro in einem Gebäude auf dem Stand der Technik, für den wir auch als Betrieb stehen“, schwärmt Geschäftsführer Hödl. Am Donnerstag wurden die Zelte am alten Standort abgebrochen, am Montag ging‘s bereits los am Standort Hauptplatz 14.

Hödls sechsköpfiges Team hat hier moderne Arbeitsplätze mit Top-Aussicht über die Stadt und ein großes Besprechungszimmer, das nur durch eine Glaswand und Aktenschränke vom Großraum getrennt ist, Serverraum, Küchen- und Nassbereich. Ein Abteil ist auch für den Schremser IT-Berater „BB-Solution IT-Services GmbH“ bestimmt.

Eine unscheinbare Tür öffnet Paul Tritscher beim Rundgang mit der NÖN noch – jene neben dem Besprechungszimmer. Wer hier durchkommt, für den geht es nur noch bergab: Die Tür führt in den Aufzug, die Tour ist zu Ende. Der Alltag im jüngsten Schmuckstück der Stadt kann beginnen.

