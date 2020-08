Den Kids taugt es größtenteils, den Eltern mitunter weniger, und auf kommunalpolitischer Ebene ist es allemal als hochsommerliches Streitthema gut: Regenwasser, das sich in nennenswertem Ausmaß beim Spielplatz zum „Waldviertler Wohnpark“ zwischen Schrems-Stadt und der Ortschaft Zwiemannsbuch ansammelt.

Erst Anfang Juli war eine Polit-Debatte um den Platz, der von der Stadtgemeinde Schrems betreut wird, entbrannt. Als vorige Woche durch den anhaltenden Starkregen wieder tiefe Lacken zusammenflossen, halfen die Feuerwehren Pürbach und Schrems prompt aus: Sie bauten am 5. August Auspump-Arbeiten in eine kleine Übung ein, um 17 Uhr waren die Spielflächen zum innovativen Wohnbau-Projekt mit bereits 15 Reihenhäusern und 26 Wohnungen und einer stolzen Gesamtinvestitionssumme von etwa neun Millionen Euro trocken gelegt.

Maßnahmen zur Trockenlegung mit nächster Bauetappe. Für die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV), die das Projekt seit Jahren vorantreibt, ist die Sache damit noch nicht erledigt. „Im Zuge der nächsten Ausbaustufe möchten wir bei der Kanal- und Nebenanlagen-Schaffung auch bauliche Maßnahmen setzen, um rasches Abfließen und Versickern selbst bei Starkregen und in einem sehr nassen Jahr wie heuer zu ermöglichen“, sagt Direktor Manfred Damberger auf NÖN-Nachfrage. Geplant ist der nächste Ausbauschritt für Frühjahr 2021.

„Spielplatz ist keine Abschiebe fläche.“ Damberger betont, dass der Spielplatz im tiefsten Bereich der gesamten Anlage jahrelang problemlos benützbar gewesen sei, eine kurzfristige Lösung nun nicht realisierbar sei – „wir könnten den Spielplatz nur zusperren“. Generell nimmt er aber auch die Eltern in die Pflicht: „Kinder freuen sich doch, gelegentlich im Wasser spielen zu können. Aber Eltern haben eine Aufsichtspflicht, ein Kinderspielplatz ist keine Abschiebefläche.“

Erfolgsprojekt: Hälfte der Fläche im Wohnpark verbaut. Probleme mit Wohnungs-Leerstand, mit denen im Grenzraum an sich immer gerechnet werden muss, kennt die WAV im Waldviertler Wohnpark nicht. „Die Nachfrage ist hier sehr gut, daher ist auch etwa die Hälfte der gesamten Wohnbaufläche bereits verbaut“, sagt Damberger. Er ist optimistisch, dass die zweite Hälfte in „drei bis vier weiteren Etappen“ von privaten Häuslbauern und der Siedlungsgenossenschaft belebt werden kann.

Warum es gerade hier so gut läuft? Die naturnahe Lage in Zentrumsnähe sei ein Vorteil, glaubt Damberger. Die wichtigste Besonderheit liege aber an der „gesunden Durchmischung“ aus Reihen- und Doppelhäusern mit privatem Wohnbau, auf die von der ersten Projektstunde an Wert gelegt worden sei: „Hier wurde Weitblick bewiesen.“