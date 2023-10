Was wurde aus dem Betriebsrats-Obmann?

Obwohl Walter Walters jetzt doch schon einige Jahre in Weitra wohnt, denkt er heute noch gerne an seine Wurzeln zurück. Geboren und aufgewachsen in Gmünd, startete er seine berufliche Tätigkeit ebenfalls in der Bezirkshauptstadt, wo er gleich nach der Pflichtschule bei der Firma Baumann – damals unter den führenden Webereien am Dekor-Sektor – zu arbeiten begann. Nach Jahren in der Weberei wechselte Walters in die Warenausrüstung, engagierte sich nebenbei als Betriebsrat für die Anliegen seiner Arbeitskollegen und -kolleginnen. Schließlich übernahm er die Stelle des Betriebsratsobmannes, war federführend bei zahlreichen Aktivitäten wie Betriebsausflügen, Feiern und Ehrungen, der Gründung einer Betriebsfußballmannschaft oder Matchbesuchen im Praterstadion.

„Das Verhältnis zwischen Geschäftsleitung und Belegschaft war immer gut. Firmengründer Kommerzialrat Max Baumann war ein strenger, aber stets gerechter Chef, von dem man auch was haben konnte, und der die Firma erfolgreich führte,“ so Walters. Nach zehn Jahren in dieser Funktion musste der den damals florierenden Betrieb krankheitsbedingt verlassen und in Pension gehen.

„Ich kämpfe heute noch täglich mit den Auswirkungen von Diabetes und bin das ganze Jahr in Dauerbehandlung“, so der leidenschaftliche Briefmarkensammler mit ungebrochenen Lebensmut, der auch ab und zu auf Flohmärkten anzutreffen ist und sich am meisten freut, wenn er seinen Enkel Julian trifft.