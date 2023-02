Wechsel: Werner Graf und Michael Hubert sind neue Ortsvorsteher

Zwei personelle Änderungen gibt es bei den Ortsvorstehern in der Stadtgemeinde: Werner Graf folgt Patrick Leutner in Walterschlag und Michael Huber übernimmt von Alfred Huber in Wetzles.

Werner Graf ist der neue Ortsvorsteher in seinem Heimatort Walterschlag. Bürgermeister Patrick Layr wünscht ihm alles Gute. Foto: Stadtgemeinde Weitra

Graf ist beruflich im Bereich Projektleitung und Bauphysik im Holzbau tätig: „Ortsvorsteher in Walterschlag zu sein, hatte ich nicht auf meinem Radar, aber in einer gemütlichen Runde hat sich diese Möglichkeit ergeben. Ich bin gerne bereit, Verantwortung für meinen Ort zu übernehmen.“

Michael Huber aus Wetzles wurde die Position in die Wiege gelegt: „Bereits mein Großvater Karl und mein Vater Alfred waren als Ortsvorsteher tätig. Als Landwirt hat man eine starke Verbindung zum ländlichen Lebensraum und zu seinen Nachbarn, daher möchte ich Bindeglied zwischen Bürgermeister und Dorfbevölkerung sein.“

