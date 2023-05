23 Mio. Euro: Agrana rüstet Gmünder Kartoffelstärkefabrik kräftig auf

Insgesamt 23 Millionen Euro werden laut Aussendung für die Erweiterung von Produktionskapazitäten für technische Stärken in der einzigen Kartoffelstärkefabrik Österreichs mit etwa 420 Beschäftigten in die Hand genommen. Eine zusätzliche Walzentrocknungsanlage soll errichtet werden, durch die die Produktion von technischen Spezialstärken für die Bau- und Klebstoffindustrie um immerhin ein Drittel erhöht werden kann.

Den Hintergrund der Offensive nennt Norbert Harringer als TechnikVorstand der Agrana Beteiligungs-AG: „Technische Industrien setzen vermehrt – auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben – auf biobasierte Materialien und wählen Stärke als nachhaltige Alternative zu erdölbasierten Produkten. Der Werksausbau trägt dieser steigenden Nachfrage Rechnung und sichert die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Gmünd.“ In Europa sei Agrana Marktführer bei technischen sowie Bio-Stärken.

Die Fertigstellung ist demnach für Juli 2025 geplant.

Agrana in Gmünd

Am Standort Gmünd – wo wie berichtet auch an einem neuen Verkehrs- und Zutrittssystem von der Conrathstraße gearbeitet wird (Kampagne bei Agrana heuer schon früher aus, Arbeit an Einfahrt läuft) - wurden im Vorjahr etwa 220.000 Tonnen Erdäpfel verarbeitet. Daraus werden mehr als 300 verschiedene Stärkeprodukte hergestellt, darunter neben technischen Anwendungen etwa in der Bau-, Kosmetik- und pharmazeutischen Industrie auch Stärke für Lebensmittel. Auch Kartoffeln aus biologischer Landwirtschaft werden zu Bio-Stärke, Bio-Verzuckerungsprodukten oder Bio-Kartoffeldauerprodukten wie Püree, Teigmischungen und Säuglingsnahrung verarbeitet.

In der bauchemischen Industrie sorge Agrana-Stärke in Form von Stärkeether in Gips- und Gips-Kalkhydrat und auch in Zement- und Zement-Kalkhydrat-Baustoffen für die gewünschte Konsistenz, heißt es in der Aussendung. Die guten Klebe-Eigenschaften würden Agrana-Stärke in der Klebstoffindustrie als „Green Glues“ zur Alternative von synthetischen Klebstoffen machen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.