Moorbad Harbach: 200 Wanderer erlebten Heimatkunde hautnah

Die Wanderer erfuhren von Markus Müller über die Ereignisse der letzten Tage des Zweiten Weltkrieges und die damaligen Geschehnisse in der Gemeinde Moorbad Harbach. Bei seinen intensiven Recherchen bekam er Unterstützung vom aus Oberlainsitz stammenden Historiker und ehemaligen Lehrer an einem Wiener Gymnasium Martin Prinz.

„Es waren um die 30.000 Soldaten in dem Lager, in manchen Aufzeichnungen ist sogar von 60.000 Soldaten die Rede“, erzählte Markus Müller. Die 235. Armee-Reserve-Schützendivision der 46. Armee errichtete von 10. Mai bis 25. Juli 1945 das Lager in Wultschau. Laut Müller sollen in dem Bereich zwischen den Auhäusern bei Maißen und dem „Roten Kreuz“ bei Wultschau um die 500 Holzhütten von den Soldaten errichtet worden sein. „Da wurden auf einigen Hektar Wald alle Bäume entrindet. Mit dieser Rinde wurden die Dächer eingedeckt, die Bäume waren kaputt“, so der Holzmühlen-Wirt.

Markus Müller erzählte auch von den ihm überlieferten Erlebnissen seiner Eltern und Großeltern, deren Leben durch die zahlreichen russischen Soldaten ziemlich durcheinander gebracht wurde. In Maißen trafen die Wanderer auf Maria Haumer. Die 90-Jährige weiß noch genau, in welchen Häusern Russen untergebracht waren. „Wer für die Soldaten gekocht hat, bekam zum Dank Kaffee und Zucker“, erinnerte sie sich.

Einige Häuser weiter lebt Franz Strondl. Als er acht Jahre alt war zog der Kommandant der 235. Armee-Reserve-Schützendivision, Major Franz Pawlowitsch Tochissky, in sein Elternhaus. Franz Strondl musste in den Dachboden übersiedeln, seine Eltern und eine Tante, die aus Wien ins Waldviertel geflüchtet ist, hätten nur mehr einen Raum zur Verfügung gehabt.

Zeitzeuge Franz Strondl erzählt

„Unser Haus war in unmittelbarer Nähe zum Lager und dort befand sich ein großes Stromaggregat. Mit Kabeln hat sich der Major den Strom in unser Haus geleitet. Wir waren somit die Ersten in der Gemeinde, die Strom hatten“, erzählte Strondl. Die russischen Soldaten seien durchwegs nett gewesen, vor allem zu den Kindern. „Wir bekamen Naschereien, Rosinen und auch Hühner. Trotzdem hatten wir ein ungutes Gefühl, wenn wir durch das Lager mussten, um zu unseren Feldern zu gelangen.“ Nach dem Abzug der vielen Soldaten aus dem Russenlager verschwand auch das Stromaggregat. „Das Kabel haben wir aber behalten“, lachte Strondl.

Weiter ging es für die Wanderer durch ein Waldstück bis zur Straße beim als „Steinernen Weib“ bekannten Steindenkmal. In diesem Bereich habe sich laut Müller der Eingang zum „Russenlager“ befunden. Dieser Eingang sei mit Girlanden aus Reisig und einem Porträt von Stalin geschmückt gewesen. „Zwei Burschen aus der Gemeinde haben das Stalin-Bild heruntergeschossen. Sie konnten im Bach flüchten und somit den Schüssen der Russen entgehen“, berichtete Müller.

Bei einer kurzen Pause beim Teich konnten die Wanderer Münzen, Geldscheine und auch Ahnenpass-Ariernachweise ansehen. Mit Friedrich Wandl war ein weiterer Zeitzeuge vor Ort. Beim letzten Teil der Wanderung zeigte Müller jenen Platz, wo man Waffen aus jener Zeit gefunden hat, auch der „Russenstein“ und ein ehemaliger Latrinengraben wurden präsentiert.

Im Feuerwehrhaus Wultschau endete gegen 18 Uhr der informative Nachmittag mit einer Jause. Auch der Weitraer Historiker Wolfgang Katzenschlager war beeindruckt: „Sehr viele Details waren auch für mich neu.“ So erging es vielen Teilnehmern an der Nationalfeiertagswanderung. Man darf gespannt sein, wohin diese im nächsten Jahr führen wird.

Organisator Markus Müller interviewte die 90-jährige Maria Haumer aus Maißen, die sich noch genau an die Ankunft der russischen Soldaten erinnern kann. Foto: Karin Pollak