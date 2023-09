Waldviertler Teich bei Gewitter „gekippt“, zahlreiche Tiere verendet

Der in einen grünen Schleier gehüllte Ottensteiner Stausee ist durch Blaualgen seit geraumer Zeit in aller Munde. Tatsächlich gekippt ist wegen Sauerstoffmangels allerdings ein anderes Gewässer im Waldviertel: Der Höfentöckteich direkt an der Bundesstraße B41 zwischen Schrems und Gmünd wurde durch ein massives Unwetter „umgedreht“. Unzählige Fische erstickten.

Keine akuten Vorzeichen. „Wir haben uns nichts vorzuwerfen, haben den Sauerstoffgehalt im Auge behalten und den Teich immer belüftet“, sagt Markus Pixa. Pixa ist Obmann im Fischereiverein Schrems, der den etwa 15 Hektar großen und an der tiefsten Stelle mehr als vier Meter tiefen Höfentöckteich nahe Neuniederschrems als Pächter bewirtschaftet. Auch Algen sind hier keine auszumachen.

Bei dem Unwetter, das in der Nacht auf 27. August kurz, aber heftig durch den Bezirk zog, kippte der Teich nach zwei sehr heißen und trockenen Wochen trotzdem. „Kaltes und bis zu 28 Grad Celsius warmes Wasser mischten sich, sauerstoffarmes Wasser drang nach oben“, erklärt Pixa. Der Teich habe – anders als der nahe Fuchsteich oder das Moorbad – keinen Mönch, der eine dauerhafte Ableitung des Tiefenwassers ermöglicht, sondern einen klassischen Zapfen mit Überlauf, „frisches, gutes Wasser floss ab.“

Binnen dreier Stunden sei der Teich in der betreffenden Nacht laut Gewässerökologen „umgedreht“ gewesen, auch wenn die Folgen erst mit einiger Verzögerung offensichtlich wurden. Noch am Sonntag nach dem Unwetter wurden offenbar keine Anzeichen für die Tragödie wahrgenommen, am Montag trieben die ersten erstickten Fische an der Oberfläche, danach machten allmählich Beschwerden und Gerüchte wegen der Fischleichen und zunehmenden Gestanks auch zur Bundesstraße rüber die Runde. Markus Pixa: „Du bist da aber längst machtlos, kannst nur noch jeden Tag aufs Neue die ‚Sauerei‘ beseitigen. Wir hatten zum Glück viele freiwillige Helfer, alle voll berufstätig, die kurzfristig Zeitausgleiche und Urlaube genommen haben.“

Sauerstoffgehalt steigt wieder. Acht bis zehn Leute waren demnach mehr als eine Woche lang täglich mit Booten unterwegs, um erstickte Fische einzusammeln, die dann „natürlich fachgerecht entsorgt wurden“. Die Feuerwehr Schrems half mit der Pumpe, aus dem Fuchsteich wurde Wasser eingelassen. Inzwischen hat sich die Situation laut Fischerobmann Pixa einigermaßen entspannt, der Sauerstoffgehalt steigt wieder. Die sonnenreichen Tage mit teils kräftigem Wind trugen zuletzt das Ihre bei.

Erinnerungen an 2015. Keiner im Verein habe je eine solche Erfahrung machen müssen, sagt Pixa, „bis heuer“. In Südböhmen hatte es unweit der Grenze zum Gmünder Bezirk im August 2015, ebenfalls nach einer Welle mit massiver Hitze und Trockenheit, wie berichtet einen 40 Hektar großen Karpfenteich auf dieselbe Art bei einem Gewitter erwischt, etwa 25 Tonnen Fisch verendeten damals.

Wie viele Tiere den Sommer im Höfentöckteich überstanden haben, das kann aktuell nicht abgeschätzt werden.

Festhalten am Abfischen. An dem für den Herbst geplanten Abfischen soll jedenfalls festgehalten werden, auch wenn es das gewohnte „Kochen“ des Teiches – mit vielen Fischen auf engem Raum – diesmal wohl nicht geben wird. Aber immerhin wird danach die Frage nach dem im Wasser verbliebenen Bestand beantwortet sein.