„Renaissance der schönen Künste“ auf Schloss Weitra

Der Titel ‚Renaissance der schönen Künste‘ bezeichnet sehr treffend das Werk von Heide und Makis Warlamis und stellt zugleich einen Bezug zum Renaissanceschloss Weitra her.

„Schönheit ist ein Versprechen von Glück“, schrieb einmal der französische Schriftsteller Stendhal. Auch Heide und Makis Warlamis haben sich in ihrer Arbeit vorwiegend dem Schönen gewidmet. Die Ausstellung zeigt einen kleinen Auszug aus der jahrzehntelangen Arbeit der beiden Künstler aus verschiedenen Werkzyklen, wie dem Themenkreis Natur und Wald(viertel), Mozart, poetische Architektur und skulpturale Menschenbilder.

Es sind ausgewählte Werke, die sich wunderbar mit den Räumlichkeiten und der Atmosphäre des Schlosses verbinden. Eine Ausstellung, wohltuend für das Auge und die Seele. „Beide Künstler wählen den Weg der Versöhnung. Diese Eigenschaft ist es, die Heide und Makis Warlamis in der ganzen Welt so beliebt macht“, schrieb Euridike Trichon-Milsani, Kuratorin am Centre G. Pompidou, Paris.

Die Sonderausstellung kann von 24. Juni bis 31. Oktober, jeweils Mittwoch bis Montag, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Details unter www.schloss-weitra.at