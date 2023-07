Renaissance der schönen Künste im Schloss

Auf Schloss Weitra wurde am 30. Juni die Sonderausstellung „Warlamis – Renaissance der schönen Künste“ in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste eröffnet. In Kooperation mit dem Kunstmuseum Schrems werden ausgewählte Werke von Makis und Heide Warlamis gezeigt.

Initiatorinnen waren Petra Zimmermann-Moser, Obfrau des Kulturvereins Schloss Weitra, und Doris Moser, Geschäftsführerin des Schloss Weitra-Festivals. Bei der Gestaltung wurde die Atmosphäre des Ortes mitberücksichtigt, thematisiert werden das Waldviertel, die Schöpfung und ein poetisch-utopisches Element, so Bernhard Antoni vom Kunstmuseum.

Der Spagat zwischen Tradition und Moderne in den Gewölben ist eindrucksvoll gelungen. Prinz Johannes Fürstenberg freute sich, dass sein Haus wieder kultureller Mittelpunkt der Region sei und Heide Warlamis ihre Werke persönlich präsentieren konnte. Nach der offiziellen Eröffnung durch Prinzessin Stephanie Fürstenberg nutzten viele Besucher bei der Betrachtung der Exponate die Gelegenheit für Gespräche mit den Organisatoren.

Die Ausstellung kann bis Ende Oktober 2023 besichtigt werden.