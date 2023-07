Farbfilm auf Gmünder Teich: Sachverständiger geht von Blaualgen aus

Beim blau-grünen Farbfilm am Großen Harabruckteich in Gmünd – über den NÖN.at berichtet hat – handelt es sich laut Sachverständigen um das Auftreten von Cyanobakterien (Blaualgen), und zwar mit „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“. Das erklärt Bezirkshauptmann Christian Pehofer auf NÖN-Nachfrage. Proben wurden am 8. Juli genommen.

Blaualgen treten demnach bei Sauerstoffmangel, hohen Wassertemperaturen, fehlendem Niederschlag, Nährstoffüberangebot und weiteren Parametern auf und können für Mensch und Tier bedenklich sein. „Deshalb wurde als Sofortmaßnahme eine Absperrung des betroffenen Uferbereiches mit Absperrbändern und einem Hinweisschild vorgenommen“, berichtet Pehofer.

Eine weitere Kontrolle der Teichanlage werde durch die technische Gewässeraufsicht erfolgen, um weitere Maßnahmen festlegen bzw. die bestehenden Maßnahmen wieder aufheben zu können.

Das schreibt die AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) über Cyanobakterien

Cyanobakterien können Toxine (Gifte) bilden, die die Gesundheit von Mensch und Tier beeinträchtigen, wenn größere Mengen Wasser verschluckt werden oder in die Atemwege gelangen. Symptome zeigen sich in Form von Übelkeit, Fieber, Erbrechen, Durchfall, Kollaps oder Lähmungserscheinungen.

Eine Aufnahme von Cyanotoxinen durch die Haut ist unwahrscheinlich, es kann aber zu Hautreizungen, Entzündungen oder allergischen Reaktionen kommen.

Schwerwiegendere gesundheitliche Folgen stellen Magen-Darm-Entzündungen, Atemwegserkrankungen und Leberschäden dar.

Wenn Kinder viel (= mehr als einen halben Liter) Wasser verschlucken, z. B. beim Spielen und Toben in Flachwasserbereichen oder beim gegenseitigen Untertauchen, kann es zu Krankheitserscheinungen kommen.

Für Hunde und andere Haustiere können Cyanobakterien sogar tödlich sein, z. B. wenn sie sich nach dem Gang ins Wasser die Algenblüten aus dem Fell lecken. Eine Gefahr stellt auch das verrottende „Blütenmaterial“ am Ufer dar, welches manche Hunde fressen.

