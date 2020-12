In seine Ära fallen auch die Umstellung auf die Fünf-Tage-Schulwoche und der von ihm initiierte „Tag des Gymnasiums“. Zusätzlich war er auch in der AHS-Lehrergewerkschaft tätig – sowohl in der Landes- als auch in der Bundesleitung. „Alles, was ich gemacht habe, hat mir Spaß gemacht“, erzählt er.

Das Pensionisten-Dasein sei anfangs ungewohnt gewesen. Langeweile kam bei Franz Spiesmeier aber trotzdem keine auf: Im Verein hinter dem Amaliendorfer Nah&Frisch-Nahversorger ist er für die Finanzen und die Diensteinteilung der fünf Mitarbeiter zuständig.

Dabei kommt ihm die berufliche Erfahrung zugute: „Damit hatte ich als Direktor ja auch zu tun“, sagt er. Mehr Zeit für den hauseigenen Gemüsegarten bleibt jetzt dennoch. Und freilich auch für seine drei Enkelkinder, die in Krems leben. Etwa zweimal wöchentlich besuche er sie und hole sie von Schule und Kindergarten ab, erzählt er stolz.