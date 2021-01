... dem Textil-Fachmann aus Heidenreichstein? .

Gerhard Tanzer wuchs inmitten der damaligen „Textilmetropole“ Heidenreichstein auf und absolvierte die Textilfachschule in Groß-Siegharts. Nach beruflichen auswärtigen Stationen fasste er wieder in der Heimat Fuß. Durch sein Engagement bei der Firma Patria, einem führenden Betrieb in der Burgstadt, machte er durch stetige Weiterbildung Karriere, die ihn 1996 zur Firma Eybl führte.