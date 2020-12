„Als ich gewonnen habe, habe ich noch gar nicht realisiert, dass ich in meiner Altersklasse österreichweit der Beste bin“, blickt er zurück.

Schon während seiner Schulzeit an der HAK Gmünd hat er sich beim Mnozil Brass-Tubisten Wilfried Brandstötter an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz auf sein Studium vorbereitet. Jetzt studiert er dort im Doppel Konzertfach sowie Instrumental- und Gesangspädagogik Tuba. Von 2018 bis 2019 war er wie berichtet Teil der Militärmusik NÖ: „Das hat mir gezeigt, dass man am Tag wirklich mehrere Stunden üben kann und dabei trotzdem noch Spaß hat.“ Beruflich soll es in Richtung Orchestermusiker gehen, ein nächster Schritt in die Richtung ist bereits getan: Er hat es als Substitut ins Radio-Symphonieorchester geschafft – mit dem er 2021 bei den Salzburger Festspielen auftreten soll.

Als Ausgleich zur Musik ist er Innenverteidiger beim USC Bad Großpertholz. -ah-