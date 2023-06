Josef Granner, CEO der Agrana-Stärke

Josef Granner, der im März 2000 nach Gmünd kam und die Leitung der Gmünder Agrana übernahm, ging 2021 in Pension. Jetzt nützt er die Freizeit für Familie, Sport und Reisen.

2012 übersiedelte er mit seiner Familie ins neugebaute Haus in Grillenstein. „Es freut mich besonders, dass eine meiner Töchter nach Hoheneich übersiedelt ist. So kann ich als Opa meine beiden Enkel mit eineinhalb und vier Jahren sehr oft betreuen“, sagt Granner, der sich auch gerne Zeit für Tennis, Radfahren und Schwimmen nimmt. Seit dem Vorjahr gehört er dem Golfclub Weitra an. „Da muss ich noch viel lernen. Meine Bälle fliegen noch nicht so, wie ich es will“, lacht Granner.

2001 trat er dem Männergesangsverein Gmünd bei, der heuer sein 155-jähriges Bestehen feiert. 2020 übernahm er den Verein als Vorstand. „Singen zählt auch zu meinen Leidenschaften.“ Dazu gehört auch das Reisen, das er mit Gattin Beatriz teilt. Im Winter soll es in deren Heimat Kolumbien gehen – einige Wochen sind dafür geplant.