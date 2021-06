Geboren und in den ersten Lebensjahren in Harbach aufgewachsen, absolvierte Pötzl die Volksschule in Reingers, die Hauptschule in Dobersberg und die Ausbildung zum Lehrer in Wien. Ebenso vielfältig war seine Lehrertätigkeit: Er unterrichtete in Heidenreichstein, Haugschlag und Schrems, ehe er dann die Leitung der Volksschule Reingers übernahm, wo er 25 Jahre lang als Direktor fungierte und schließlich vor einigen Jahren seinen Ruhestand antrat.

Der Pädagoge, der in Heidenreichstein sesshaft wurde, war auch sportlich unterwegs. Neben seiner Kickerlaufbahn beim FC Heidenreichstein spielte er in Wien bei einem Volleyballteam und verfügt über eine Skilehrerausbildung. Seine große Liebe im Sport gehört bis heute dem Golfen, er war sogar „Schulgolf-Referent des Landes NÖ“. Heute geht es der Pensionist etwas ruhiger an: „Neben der Gartenarbeit und ausgedehnten Spaziergängen zählt auch das Kochen zu meinen Hobbys. Vorausgesetzt natürlich, dass nicht gerade eine Golfpartie ansteht.“ -fd-