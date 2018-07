Die Baumaßnahmen zur Umgestaltung und Herstellung einer Abwasserbeseitigungsanlage und einer Wasserversorgungsanlage in der Katastralgemeinde Schandachen und den Schandacher Häusern sind voll angelaufen. Die Kosten belaufen sich auf mehr als eine Million Euro.

Neben den ohnehin notwendigen Grabarbeiten sind damit auch die Verlegearbeiten für die Glasfaserleerverrohrung für dieses Gemeindegebiet derzeit in Ausführung.

Seitens der Stadtgemeinde Litschau wurde das Planungsbüro ÖSTAP mit der Projektierung des Projektes „ARA Schandachen“ mit Ableitung der Abwässer in die ARA Litschau beauftragt. Dabei ging die Swietelsky BaugesmbH aus Zwettl mit einer Angebotssumme von 1,15 Millionen Euro exklusive Steuer als Bestbieter hervor. Diese Summe beinhaltet auch die Kosten für die Errichtung des Wasserversorgungsnetzes, welche zur Gänze von der EVN Wasser GmbH übernommen wird.

Beschluss wurde mit 14 Stimmen beschlossen

Der Aufbau eines Leerverrohrungsnetzes für Glasfaser in Schandachen wird in Zusammenarbeit mit der Nögig durchgeführt.

In der letzten Gemeinderatssitzung vor den Sommerferien wurde aufgrund der Baumaßnahmen die Kanalabgabenordnung beschlossen. BBL-Gemeinderat Roland Edinger kritisierte, dass die Schandachener nach dieser Abgabenordnung höhere Gebühren zu bezahlen haben als die Litschauer. Bürgermeister Rainer Hirschmann erklärte, dass dies nur bis zu dem Zeitpunkt so wäre, bis die Abwässer in die Litschauer Kläranlage eingeleitet werden. „Die Schandachener zahlen dann die gleichen Gebühren wie die Litschauer“, präzisierte Hirschmann und meinte zu Edinger, seine Fraktion solle sich das „gegeneinander ausspielen von Ortschaften“ für den Wahlkampf aufheben. Der Beschluss wurde mit den 14 Stimmen der ÖVP beschlossen, SPÖ und BBL enthielten sich.