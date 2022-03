Einstimmig beschlossen: Spital bekommt Weitraer Wasser

Die Katastralgemeinde Spital soll an das Wasserleitungsnetz von Weitra angebunden werden. Der Gemeinderat fällte dazu einen Grundsatzbeschluss bei der Sitzung am 24. Februar. Damit soll die Trinkwasserversorgung in dieser Ortschaft für die Zukunft sichergestellt werden – gibt es dabei seit Jahren immer wieder Probleme (die NÖN berichtete).

„Wir haben eine Grundlagenstudie in Auftrag gegeben und diese hat ergeben, dass eine Transportleitung von Weitra nach Spital die wirtschaftlichste und effizienteste Lösung ist“, erklärt Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP). Der Gemeinderat sprach sich jetzt für dieses Großprojekt aus, das demnächst geplant wird. Wie viel Geld dafür genau in die Hand genommen werden muss, ist derzeit noch unklar. „Baubeginn wird voraussichtlich 2023 sein“, sagt Layr.

Butschell: „Löst über Jahre schwelendes Problem“

Dieser Beschluss erfolgte, so wie alle anderen auch, einstimmig. „Mit dieser Transportleitung wird ein über viele Jahre schwelendes Problem gelöst. Trinkwasser ist das bedeutendste Nahrungsmittel. Das Projekt muss schnellstmöglich umgesetzt werden“, meint FPÖ-Gemeinderat Diemar Butschell dazu. Weiters wurde dem Ausbau des Güterweges „Gegenlüßl-Weg“ in Großwolfgers zugestimmt. Dieser knapp 600 Meter lange Weg, der sich in Richtung Hörmanns befindet, wird von der NÖ Agrarbezirksbehörde ausgebaut. Das Projekt wird zwischen 70.000 und 100.000 Euro kosten. Die Stadtgemeinde Weitra übernimmt 20 Prozent der Kosten, 65 Prozent werden mit einer Landesförderung finanziert, auch die Interessenten werden einen Beitrag leisten.

Im neuen Siedlungsgebiet „Reinprechtsfeld“ konnten die ersten beiden Bauplätze an private Bauwerber verkauft werden. „Das freut uns natürlich sehr“, sagt Bürgermeister Patrick Layr. Die Stadtgemeinde Weitra tritt „Natur im Garten“ bei. Außerdem wurden die Arbeiten für die Sanierung des Turnsaals der Volksschule jetzt auch offiziell vergeben. Dazu gab es im Vorfeld wie berichtet bereits einen Umlaufbeschluss. Die Sanierung nach einem Wasserschaden steht kurz vor dem Abschluss.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden