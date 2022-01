Turnsaal in Weitra muss saniert werden

Nach einem Wasserschaden müssen Fußboden und Holzunterkonstruktion des Volksschul-Turnsaals erneuert werden. Die böse Überraschung an sich gab es für die Stadtgemeinde Weitra schon im Oktober: Der Wassereintritt im Turnsaal macht eine umfangreiche Sanierung notwendig. Der Parkettfußboden hatte sich plötzlich gewölbt. Vor Silvester musste er nun komplett entfernt werden.

„Aus Sicherheitsgründen haben wir den Turnsaal unverzüglich gesperrt. Bei der Öffnung des Bodens wurden Wasserlacken in der darunter liegenden Holzkonstruktion und Isolierung gefunden“, blickt Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP) zurück. Die weitere Ursachenfindung habe sich schwierig gestaltet, erst mit Leckortungsfirmen konnten Schäden an den Leitungen im Gebäude ausgeschlossen werden. Layr: „Ein defektes Kanalrohr in Verbindung mit einer mangelhaften Gebäudeabdichtung bei einer Mauerfuge und die Starkregenereignisse im Sommer 2021 dürften in einer Verkettung unglücklicher Umstände zum Wassereintritt in die Unterkonstruktion geführt haben.“

Kinder sollen ehestmöglich wieder in den Turnsaal

Fachfirmen bestätigten den irreparablen Schaden, kompletter Fußboden sowie Holzunterkonstruktion müssen entfernt werden. Um die Schadensabwicklung voranzutreiben, wurden parallel zu den Gesprächen mit den Gutachtern Angebote für eine Erneuerung eingeholt.

Bauhofarbeiter und einige Gemeinderats-Mandatare entfernten den Fußboden in der letzten Dezemberwoche, um die Ferien für die lärm- und staubintensive Arbeit zu nutzen. Der zuständige Stadtrat Franz Haumer (ÖVP) betont: „Wir rechnen mit Kosten im höheren fünfstelligen Bereich. Auch die Geräteausstattung entspricht zum Teil nicht mehr dem Stand der Zeit, nach Möglichkeit werden wir hier modernisieren.“

Für Bürgermeister Layr ist vor allem eines wichtig: „Die Kinder der Volksschule und des derzeit darin untergebrachten Kindergartens Kalvarienberg sollen den Turnsaal ehestmöglich wieder benutzen können, deshalb arbeiten wir mit Hochdruck an einer Lösung!“ Er betont: „Obwohl der Schaden durch Starkregen verbunden mit Baumängeln hervorgerufen wurde, zeigte sich die Wiener Städtische als betroffene Versicherung hilfsbereit und unterstützt die Gemeinde finanziell bei der Sanierung des Schades.“

Nach Detailabstimmungen mit den Firmen in den nächsten Tagen soll noch im Jänner die Sanierung vergeben und danach schnellstmöglich umgesetzt werden.