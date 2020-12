Der NÖN-Bericht über Mario Berger, der nach zwei Jahren aus dem Wachkoma erwacht ist, wurde knapp 105.000 Mal auf NÖN.at gelesen und zog gewaltige Kreise:

Adventwunder Waldviertler erwachte nach zwei Jahren aus dem Koma

Direkt bei der Familie Berger als auch bei der NÖN meldeten sich zahlreiche Leser und wünschten Mario Berger alles Gute. Auf Facebook gab es auch jede Menge Likes und Kommentare.

„Es ist unheimlich schön, dass so viele Menschen sich mit Mario und uns mitfreuen“, berichtet Monika Berger, die Mutter von Mario. Das „Dankesagen“ an alle, die an ihren Sohn geglaubt haben, sei ihr einfach ein Bedürfnis gewesen: „Die Rückmeldungen haben uns gezeigt, dass das richtig war. Außerdem kann man mit Marios Geschichte Mut machen und bewirken, dass man auch Menschen mit ganz besonderen Bedürfnissen respektvoll behandelt und nicht wegschaut.“

Nicht weggeschaut haben die Mitglieder des USC Schweiggers, mit dem Mario Berger eng verbunden ist. Dieser Verein unterstützt Mario seit seiner Erkrankung: „Wir werden das Spendenkonto für Mario weiter laufen lassen“, betont Obmann Christoph Spitaler, der der Raiba Waldviertel Mitte in Schweiggers dankt. „Die Spenden gehen 1:1 an Mario. Es gibt keine Gebühren.“ Dieses Konto lautet: „Wir für Mario“ mit IBAN: AT40 3299 0000 0170 8403.

Anruf aus der St. Pöltner Intensivstation

Für die Familie Berger war der Anruf einer Mitarbeiterin der Intensivstation des Universitätsklinikums St. Pölten ein besonderes Highlight: „Mario wurde ja in diesem Krankenhaus operiert und lag lange auf dieser Station“, so die Familie.

Eine nette Rückmeldung an die NÖN kam vom Kremser Christoph Wokoun. „Ständig neue Negativmeldungen. Aber es gibt auch Positives! Und der Artikel über das Adventwunder ist es! Danke für den Bericht, der vielen auch Mut machen wird!“