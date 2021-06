Mario Berger, der im Advent 2020 aus einem zweijährigen Wachkoma erwacht ist, erlebte in der Vorwoche eine ganz besondere Überraschung: Anlässlich seines 37. Geburtstages gratulierten die ehemaligen Arbeitskollegen von XXX-Lutz, indem sie in seinem Garten eine Grillparty organisierten. Sie ließen 32 Motorräder beim Geburtstagskind auffahren.

„Für Mario war dieser Tag ein ganz besonderer. Seine Kollegen hatten alles für die Feier organisiert und lieferten alles, von den Heurigenbänken über Griller bis zu Getränken, in unseren Garten. Als dann noch die Motorräder angefahren kamen, war Mario ganz aus dem Häuschen“, berichtet seine Mutter Monika.

Für die Familie und die Ex-Kollegen war die Überraschung groß, als Mario seine Gäste mit dem Namen ansprach. „Er hat sie alle an ihren Stimmen erkannt“, betont Monika Berger. Für den ehemaligen Lutz-Waldviertel-Betreuer, der, wie er sagt, immer gerne zur Arbeit nach Stockerau gefahren ist, war der Besuch das tollste Geburtstagsgeschenk: „Ein ganz großes Dankeschön an meine Kollegen, es war eine tolle Überraschung!“

Seinem „Chef“ Andreas Roggenbauer, Standortleiter in Stockerau, war die Feier, wie seinen Mitarbeitern auch, ein besonderes Anliegen: „Mario ist nach wie vor unser Kollege. Wir besuchen ihn einmal im Quartal und sind immer überrascht, welche Fortschritte er macht.“ Die Organisation der Feier führten vorwiegend Jürgen Rauch, Stefan Gerhol und Katharina Pipfl durch. Einige Lutz-Kollegen gehören Motorradclubs im Raum Hollabrunn an, sie nutzten den Geburtstag Marios gleich für eine Ausfahrt ins Waldviertel.

Gesundheitlich geht es bergauf

Das Geschenk könnte noch getoppt werden, wenn die Fußball-Nationalmannschaft den Europameister-Titel holt: Berger ist leidenschaftlicher Fußballer. Er spielte viele Jahre beim SC Schweiggers, verfolgt natürlich die EM am Fernsehgerät mit.

Gesundheitlich geht es bei ihm Schritt für Schritt bergauf. Nach seinem Kopftumor und einigen Schlaganfällen folgte wie berichtet das Wachkoma. Kürzlich konnte er eine vierwöchige Reha in Bad Pirawarth absolvieren. „Da hat Mario wieder viel gelernt und Fortschritte gemacht. Er versucht jetzt, in Sätzen zu sprechen, putzt sich selbstständig die Zähne, duscht sich“, betont seine Mutter, die daheim für die Pflege und Organisation seiner Therapien sorgt.

Momentan ist die Familie auf der Suche nach einem Fahrzeug, in das Mario mitsamt Rollstuhl passt, um wieder Ausflüge genießen zu können. „Dann besuche ich die Fußballer in Schweiggers und meinen Bruder samt Familie in Großdietmanns“, kündigt Mario Berger an.