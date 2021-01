Die Feuerwehr Gemeinde Reingers hat einen neuen Kommandanten: Benjamin Habison folgt Christian Maurer nach.

Maurer war bei der Wahl nicht mehr angetreten. Bürgermeister Andreas Kozar dankte für dessen großes Engagement: In 15 Jahren habe er viel bewirkt. „Da gab es die Zusammenlegung der Wehren von Hirschenschlag und Reingers zur Feuerwehr Gemeinde Reingers. Dabei ist nicht nur der finanzielle Aspekt wichtig, auch das Zusammenwachsen der Dörfer ist wichtiger denn je.“ Die Wehr rangiert mit 87 Mitgliedern auf Platz zwei der größten Wehren im Bezirk hinter Gmünd-Stadt (95).

Maurers Spuren bleiben

Unter Maurers Führung wurde das Feuerwehrhaus in Reingers renoviert und ausgebaut. Zudem wurden das Feuerwehrhaus Hirschenschlag renoviert, ein Hilfslöschfahrzeug I und ein Mannschaftstransportfahrzeug angekauft. „Die Ausrüstung unserer Feuerwehr ist top, ebenso der Ausbildungsstand. Unsere Feuerwehr sorgt für ein Sicherheitsgefühl“, meinte Kozar. Christian Maurer sei auch mitverantwortlich für einige Veranstaltungen in der Gemeinde, darunter das Traktorrennen, die Knödelabende und der Dreifaltigkeitssonntag. Er sei also ein Feuerwehrmann mit „Leib und Seele“, und das schon knapp 30 Jahre lang. Jetzt stehe aber Sohn Florian im Mittelpunkt, der mittlerweile den Kindergarten besucht.

Brüderpaar im Kommando

Zu seinem Nachfolger wurde Benjamin Habison (28) gewählt, der sechs Jahre als Kommandant-Stellvertreterwirkte. Diese Funktion führt nun Wolfgang Mader aus. Sein Bruder Martin Mader bleibt Verwalter. „Mir ist die Ausbildung der jungen Mitglieder wichtig. Wir haben zum Glück keine Nachwuchsprobleme.“