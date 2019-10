Zu einem Wechsel kam es beim Betriebsrat der Firma Agrana in Gmünd: Auf Arbeiter-Betriebsratsobmann Gerhard Glatz folgt René Schmid.

Gerhard Glatz war 33 Jahren in der Gmünder Agrana tätig. 1997 wurde er in den Arbeiterbetriebsrat gewählt, 2005 übernahm er die Funktion des Arbeiter-Betriebsratsobmann-Stellvertreters. Mit der Pensionierung von Erich Weißenböck wurde Gerhard Glatz 2009 neuer Vorsitzender. Diese Funktion hatte er zehn Jahre lang inne und war parallel dazu auch Zentralbetriebsrat. In dieser Zeit war er im Aufsichtsrat der Agrana Stärke sowie bei der der Agrana Beteiligungs-AG tätig.

Neo-Pensionist Gerhard Glatz konnte viele Betriebsvereinbarungen im Zuge der Digitalisierung abschließen. Ihm war die Vertretung aller Mitarbeiter ein großes Anliegen. Diesen Weg möchte auch sein Nachfolger, René Schmid, weitergehen. Der Oberlembacher (32) arbeitet seit 2002 bei Agrana, ist Elektro- und Betriebstechniker und seit zehn Jahren im Betriebsrat tätig.