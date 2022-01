Michael Traxler folgt Christian Bauer als Chef im Gesundheitszentrum

Ablöse im Gesundheitszentrum am Gmünder Stadtplatz 52: Christian Bauer, der den Betrieb nach der Pleite der Gesundheitshaus GmbH im Jahr 2005 als Geschäftsführer übernommen und unter neuem Namen mit neuen Eigentümern runderneuert hatte, muss aus gesundheitlichen Gründen leiser treten. Er übergab die Geschäftsführung an den bald 33-jährigen Michael Traxler.

Der als Spielertrainer bei den Gmünder Basketballern bekannte Traxler bringt einen Bachelor im Gesundheitsmanagement und einen Master im Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement mit. Fünf Jahre lang arbeitete er im Prozess- und Qualitätsmanagement bei Leyrer+Graf, sagt er: „Das ist ein super Unternehmen. Aber die Baubranche war nicht wirklich Teil meiner Lebensplanung.“ Er wechselte ins Pflege- und Betreuungszentrum Eggenburg und schließlich ins PBZ Litschau, wo er Bereichsleiter für Management Wirtschaft & Support war, ehe ihn der Ruf aus seiner Heimatstadt ereilte.

Der Vorgänger sieht Traxler als „Ideal-Lösung für die Nachfolge, wenngleich die Übergabe ursprünglich erst in zwei, drei Jahren geplant gewesen“ wäre. „Er ist jung, engagiert, kennt alle wichtigen Personen der Stadt, hat die richtige Ausbildung für den Job, Erfahrung im Gesundheits- und Pflegebereich“, sagt Bauer, der im März 60 wird. Er habe Traxler schon vor der Diagnose seiner schweren Erkrankung als späteren Nachfolger vorgeschlagen, 2021 hatten beide die Geschicke bereits gemeinsam gelenkt.

Blicke zurück: Als alles an der Kippe stand

In dem Gebäude am Stadtplatz 52, das im Jahr 1580 als erste Schule der Stadt errichtet wurde, ist seit 1993 eine Gesundheits-Einrichtung untergebracht: Die ursprüngliche Gesundheitshaus GmbH zerbrach im Jahr 2005 unter einem Schuldenberg in zweistelliger Millionenhöhe.

Eine Gruppe aus Ärzten und Unternehmen kaufte Liegenschaft und Unternehmen aus der Konkursmasse, übernahm alle 23 Mitarbeiter und setzte Christian Bauer an die Spitze der neuen Gesundheitszentrum Gmünd GmbH. Er hatte zuvor im heutigen Stora-Enso-Sägewerk im Bezirk Zwettl, als Geschäftsführer im Kurhotel Bad Großpertholz und dann als Ausbildner im Gesundheitsbereich für das BFI gearbeitet.

Der Anfang sei 2005 eine „Challenge“ gewesen, sagt Bauer heute: Der Neustart habe von einem Tag auf den nächsten vollzogen werden müssen, obwohl kein Arzt vor Ort gewesen sei – und noch nicht einmal die EDV Einzug gehalten habe. „Dass die Mitarbeiter damals voll zum Unternehmen gestanden sind, obwohl sie zuvor monatelang unbezahlt weitergearbeitet hatten, war die Basis für den langfristigen Fortbestand“, ist Bauer heute noch dankbar. Mehrere Beschäftigte wurden seither in den Ruhestand verabschiedet, einige sind noch im Haus. Die Zahl der Mitarbeiter sei – auch wegen des vermehrt aufkommenden Wunsches auf Teilzeit – auf 38 gestiegen.

Heute: Florierendes Therapiehaus mit eingemieteten Spezialisten

„Heute gibt es natürlich ein funktionierendes EDV-System, einen jederzeit für uns erreichbaren ärztlichen Leiter und Ärzte für Erst-Untersuchungen nach Zuweisungen von Patienten, die Therapiepläne mit Leistungen im Gesundheitszentrum und bei Bedarf auch in anderen Einrichtungen festlegen“, analysiert der scheidende Geschäftsführer den Status quo im Institut für physikalische Therapie. Geräte und Therapiebecken werden durch den TÜV jährlich überprüft.

Vor 2005 leergestandene Räume im früheren Schulgebäude wurden nach und nach zu Therapie- bzw. Behandlungsräumen auch für externe Spezialisten umgerüstet und vermietet: Heute werden hier auf Selbstständigen-Basis Arztpraxen von Neurologin Michaela Pinter, Wolfgang Bacovsky (Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie) und Christian Schenner (Facharzt für Orthopädie und orthopädische Chirurgie) sowie Therapieräume von Beatrix Vischer-Simon, Martina Kösner, Gabriele Stattler, Peter Herzog und Iva Zvonikova genutzt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren