Unserfrau, Heinrichs, Höhenberg: Nachfolge für Joachim Musial gefunden

Dass Pater Joachim Musial die Pfarren Unserfrau, Heinrichs und Höhenberg noch im August verlassen wird, ist bekannt. Jetzt steht auch sein Nachfolger fest: Es ist laut Diözese St. Pölten Eugenius Warzocha. Der gebürtige Pole wurde 1991 zum Priester geweiht und kam 2002 nach Österreich.

Warzocha kennt die Arbeit in mehreren Pfarren gleichzeitig sehr gut. Nach seiner Tätigkeit in der Erzdiözese Wien übernahm er die Pfarren Puchenstuben und St. Anton an der Jessnitz. Im September 2021 wechselte er in den Pfarrverband „Herz Jesu“ und war für die Pfarren Großgöttfritz, Grafenschlag, Niedernondorf, Waldhausen und Brand am Löschberg im Bezirk Zwettl zuständig. Nach einer kurzen Auszeit wird er nun in Unserfrau, Heinrichs und Höhenberg tätig. Die Leitung des Pfarrverbandes „Herz Jesu“ übernahm mittlerweile Isaac Padinjarekuttu.

Pater Joachim Musial soll dem Vernehmen nach am 15. August seinen letzten Gottesdienst in Unserfrau zelebrieren. Wie bereits berichtet, hat er um Beendigung seines Dienstes in der Diözese St. Pölten angesucht. Welche Pläne der Zisterzienserpater eines Stiftes in Polen hat, ist nicht klar, er war für die NÖN nicht erreichbar.

Ein Blick zurück: Mit Pfarrer Volker Schnell erlangten die drei Pfarren einen unrühmlichen Bekanntheitsgrad. Er hatte im März 1996 einen slowakischen Mann wegen Geldstreitigkeiten mit einem Messer attackiert und verletzt. Er wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Moderator Tadeusz Mironczuk übernahm ab September 1996 für 20 Jahre, zuletzt war Joachim Musial zuständig.

Pfarrer Warzocha freut sich schon auf seine neue Aufgabe in den drei Pfarren. „Die Versetzung war von mir gewollt, ich habe darum gebeten. Wenn etwas nicht passt, dann soll man nicht im Weg stehen. Dass es mich ins nördliche Waldviertel verschlagen wird, darüber war ich schon etwas überrascht“, sagt Warzocha, der noch bis Ende August im Urlaub ist und ab September in Unserfrau, Heinrichs und Höhenberg tätig wird. Er wird im Pfarrhof Unserfrau wohnen: „Ich bin schon sehr gespannt auf meine neue Aufgabe und auf die Bevölkerung.“