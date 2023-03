Gemeinderat in Weitra: Tamara Gall ist die Neue

Tamara Gall wird mit 1. April die neue SPÖ-Gemeinderätin in Weitra und ist somit die Nachfolgerin von Andrea Bachofner, die aus beruflichen und privaten Gründen ihr Amt zurückgelegt hat (die NÖN berichtete).

SPÖ-Vorsitzender Rainer Oppel gab diese personelle Entscheidung nun bekannt. „Wir danken Andrea Bachofner für ihr Engagement und ihre vorbildliche Arbeit für die Gemeinde und im Prüfungsausschuss und wünschen ihr für ihren neuen beruflich wie privaten Lebensabschnitt alles Gute“, sagt Oppel.

Mit Tamara Gall habe man eine Nachfolgerin gefunden, „die sich in der SPÖ-Stadtpartei sehr stark einbringt und die bei unseren Aktivitäten mit anpackt. Tamara ist Vorsitzende der Kinderfreunde und hat heuer einen sehr erfolgreichen Kindermaskenball organisiert.“

Der geborenen Weitraerin (36) liegt ihre Gemeinde sehr am Herzen. „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Mir macht es einfach Spaß, in einer Gemeinschaft mitwirken zu können und damit auch etwas zu bewirken.“

Seit dem Vorjahr ist die Mitarbeiterin der Schremser „Meindl-Transporte“, die für die Zollabwicklung zuständig ist, Obfrau der Weitraer Kinderfreunde. In ihrer Freizeit ist sie gerne in der Natur und unternimmt Wanderungen in der Umgebung. Auch für ihre Familie nimmt sie sich gerne Zeit.

Übrigens Familie: Tamara Gall ist die Schwester des SPÖ-Gemeinderates Michael Gall. „Auch ich werde mich für die Anliegen der Weitraer Bürger und Bürgerinnen einsetzen“, verspricht die neue Gemeinderätin.

