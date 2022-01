Großpertholz: Grill mit knapper Mehrheit neuer Vizebürgermeister

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 17. Jänner wurde Manfred Grill zum neuen SPÖ-Vizebürgermeister von Bad Großpertholz gewählt. Er folgte auf Josef Scharinger, der seine „persönliche Altersgrenze erreicht“ und Ende Dezember seine politischen Ämter niedergelegt hat, die NÖN berichtete:

Bad Großpertholz „Persönliche Altersgrenze“: Orts-Vize legt Amt zurück

Für Manfred Grill, der mit nur acht von 17 abgegebenen Stimmen (9 ungültige) zum geschäftsführenden Gemeinderat und mit zehn von 17 Stimmen zum Vizebürgermeister gewählt wurde, bringt das neue Amt freilich neue Herausforderungen.

„Mir ist es wichtig, dass Ruhe in der Gemeindestube einkehrt und nicht alle Probleme, die es ja in jeder Gemeinde gibt, in der Öffentlichkeit und in den Medien breitgetreten werden. Man kann diese auch freundschaftlich ausräumen“, sagt Grill, der sich auf eine gute Zusammenarbeit mit Bürgermeister Hermann Hahn jun. von der FPÖ/Pertholz-Aktiv freut: „Wir werden einander gut ergänzen.“

Der neue Vize will sich vorrangig für die zügige Errichtung der Kinderbetreuungseinrichtung einsetzen. Weiters sollen die lange im Dornröschenschlaf befindlichen Löschteiche wieder auf Vordermann gebracht werden. „Da sind Löschteiche dabei, die 1959 errichtet wurden und noch nie saniert worden sind“, sagt Grill. Die notwendigen Bachverrohrungen in Großpertholz stehen ebenfalls auf seiner To-Do-Liste.

Dazu wurde gleich nach der ersten Gemeinderatssitzung des Jahres auch die zweite Sitzung abgehalten. „Es sind ja schon alle da und wir können einige Beschlüsse fassen“, wie Bürgermeister Hahn betonte. Die Sanierung der Bachverrohrung in Großpertholz führt die Firma Swietelsky durch (Kosten von etwa 100.000 Euro, davon etwa 50 % Förderung).

Die Sanierung und Vergrößerung des Löschteiches in Brennerhof ging an Bauart Work Leutgeb GmbH und Brunner (Gesamtkosten 40.523 Euro; die NÖN berichtete über beide Projekte). Trotz Debatten erfolgten diese Beschlüsse einstimmig.

Es gab auch notwendige Ergänzungswahlen infolge des Rücktritts von Scharinger. Bürgermeister Hahn meldete sich freiwillig für den „EU-Gemeinderat“. Neu im SPÖ-Team ist Peter Altmann (49) aus Angelbach, er hatte schon von 2000 bis 2010 ein Mandat inne.