Wechsel an Heidenreichsteiner Schulen: Böhm folgt Adensam

Die Zeichen an der Volksschule und Mittelschule Heidenreichstein stehen auf Abschied. Doris Adensam, seit 1982 an der Volksschule tätig, geht mit 1. September ins Freijahr und danach in den Ruhestand. Vor 21 Jahren wurde sie Direktorin der Volksschule, 2020 wurde sie zudem mit der Leitung der Mittelschule betraut. Ihre Nachfolgerin ist bereits Lehrerin an der Mittelschule und heißt Monika Böhm.

Die gebürtige Heidenreichsteinerin Doris Adensam absolvierte eine Ausbildung zur Volksschullehrerin. Neben dem Schulalltag war sie in der Lehrerausbildung an der pädagogischen Hochschule engagiert und fungierte auch als Landeskoordinatorin für Schulqualität.

Doris Adensam verabschiedet sich mit Schuljahreswechsel ins Freijahr. Foto: NOEN

Den Beruf bis zuletzt gerne ausgeübt. Dass mit dem nahenden Schulschluss auch ihre Verabschiedung als Direktorin ansteht, fällt Adensam sichtlich schwer: Sie habe ihren Beruf bis zuletzt gerne ausgeübt, sagt sie – selbst wenn die Zuständigkeit für zwei unterschiedliche Schultypen einige Herausforderungen mit sich brachte.

Besonders schwierig sei die Phase der Pandemie gewesen mit dem dazugehörigen administrativen Aufwand. Im Laufe der Jahre sei für Administratives generell mehr Zeit nötig geworden – und für Pädagogisches weniger Zeit geblieben, blickt sie zurück. Das Schöne an dem Dasein als Lehrerin und später Direktorin? „Immer wieder zu sehen, was aus den Kindern wurde – und sie ein Stück weit begleitet zu haben.“ Eines der Highlights im Beruf sei einst ein Schulversuch für Integration gewesen, sagt Adensam. Dabei hat sie eine Klasse von der Volks- über die Mittelschule bis hin zur Polytechnischen Schule begleitet. Die Volksschule Heidenreichstein sei außerdem eine der ersten Schulen in Niederösterreich gewesen, die eine Nachmittagsbetreuung eingeführt hat. Als 2020 die Leitung der Mittelschule dazukam, war das für sie eine „äußerst interessante Aufgabe“. Großes Lob gelte beiden Schulteams: „Alle haben zusammengehalten, mich sehr unterstützt.“

Für die Zeit des Freijahres und der späteren Pension hat Adensam schon manche Pläne, ein soziales Engagement wolle sie sich jedenfalls weiterhin beibehalten.

Im Vorjahr von Allentsteig nach Heidenreichstein. Mit der Leitung für beide Schulen wird Monika Böhm betraut. Seit September unterrichtet die Schwarzenauerin an der Mittelschule Heidenreichstein, zuvor war sie zehn Jahre an der Mittelschule Allentsteig beschäftigt. In ihren letzten zwei Jahren hat sie dort die Rolle der Schulleiterin kennengelernt, war Vertretung für die Direktorin in Karenz: „Es hat mir viel Spaß gemacht, Verantwortung zu übernehmen.“

Monika Böhm absolviert aktuell einen Hochschullehrgang zur Schulleitung. „Für mich ist die Volksschule eine neue Herausforderung. Schule und Team sind aber so gut aufgestellt, dass es kein Problem wird“, sagt sie. Die Schulen bestehen aus jeweils sieben Klassen. An der Mittelschule arbeiten 15 Lehrer, an der Volksschule zehn. Den Schwerpunkt auf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) möchte Böhm in der Mittelschule weiter festigen und gegebenenfalls auch an der Volksschule einbringen.

Der Wechsel wird über den Sommer vorbereitet und erfolgt offiziell Anfang September zum Schulbeginn.