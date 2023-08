Persönliche Assistenz: Studie zu Fragenkatalog läuft

Die „Persönliche Assistenz“ (PA) in Form von Assistenten, die körperbehinderten Menschen im Alltag die Funktionen von Armen und Beinen abnehmen, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) will bestehende Systeme in den Bundesländern (PA in der Freizeit) und im Bund (PA im Beruf) wie berichtet vereinheitlichen – dazu kam es nun zur angekündigten Konferenz, auf die Selbsthilfegruppen-Initiatorin Silke Kropacek aus Kirchberg/Walde aufmerksam gemacht hatte.

Dabei ging es, wie es aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) auf NÖN-Nachfrage heißt, primär um die finanziellen Auswirkungen der Idee für die Länder. Diese Frage könne aufgrund der aktuell unterschiedlichen Förderintensitäten in den Bundesländern nicht pauschal für alle beantwortet werden, „wer schon näher dran ist, tut sich natürlich leichter, jetzt mitzuziehen“. Das Land NÖ habe dazu eine mittlerweile angelaufene Studie bei der WU Wien mit einem Fragenkatalog zum Thema in Auftrag gegeben. An deren Ergebnissen wolle man sich orientieren.

Sobald die Kosten für Niederösterreich bezifferbar sind, geht es demnach darum, die finanzielle Abdeckung der Ausgaben zu ermitteln – also etwa zu klären, ob eine Anstellung Persönlicher Assistenten durch das Land bezahlbar ist. Rauchs Ziel ist es wie berichtet unter anderem, den Kreis der Anspruchsberechtigten zu vergrößern und Persönliche Assistenten sozialversicherungstechnisch abzusichern. Alle Länder seien sich jedenfalls in der Forderung nach der Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierung einig, heißt es aus dem Büro Rosenkranz. Dazu sei die Ansage des Bundes klar: „Das Geld für eine Co-Finanzierung ist da, und es verfällt nicht.“

Kropacek geht die aktuelle Vision nicht weit genug

Silke Kropacek drängt wie berichtet darauf, die von Minister Rauch mit 100 Millionen Euro dotierte Förderrichtlinie noch wesentlich auszuweiten. Sie fordert einen Rechtsanspruch auf PA (Rosenkranz-Sprecher Andreas Steindl: „Der wird von einigen Experten im Land kritisch gesehen“), bedarfsgerechte Assistenzstundenzahlen ohne Deckelung, die Förderauszahlung direkt an die Assistenznehmer – und die Beteiligung des Landes NÖ am Pilotprojekt des Bundes, damit die Anliegen von Menschen mit Behinderung bei der anstehenden Weichenstellung eingebracht werden können.

Der Anteil, der als Selbstbehalt zusätzlich zu Geldern des Landes vom eigenen Pflegegeld bezahlt werden müsse, steige und steige, und stelle bereits „ein beinahe unüberwindbares Problem dar“.