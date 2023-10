Kleinkindbetreuung außerhalb der Kernzeiten: Kostenfrage ungeklärt

Die Vormittagsbetreuung von Kindern unter drei Jahren ist seit September für die Zeit zwischen 7 und 13 Uhr landesweit kostenlos, für die Zeiten davor und danach sind Kostendeckungsbeiträge einzuheben. In Schrems betrifft das neben dem Kindergarten das Storchennest, wo die Richtlinien für die Betreuung somit überarbeitet werden müssen. Die Frage der konkreten Tarifgestaltung beschäftigte zunächst den Gemeinderat, dann das Land NÖ. Nun muss sich noch einmal der Gemeinderat damit befassen.

Wieso? Als der Gemeinderat auf Antrag von SPÖ-Stadträtin Gabriele Beer die neuen, für Kindergarten und Spatzennest gültigen Tarife zu behandeln hatte, sprach sich unter anderem Stadtrat Tobias Spazierer (ÖVP) für eine Orientierung an den Mindestvorgaben des Landes NÖ (50 Euro im Monat) aus. Der ursprüngliche Antrag Beers war teils kräftig darüber gelegen – abhängig von der Betreuungszeit bei bis zu 95 Euro (über 60 Stunden) im Monat, wobei Ermäßigungen für Mehrkindfamilien und soziale Härtefälle vorgesehen sind. Für viele Familien sei es derzeit schwer, Geld aufzubringen, warf Spazierer ein, eine aktuelle Forderung der SPÖ gehe in Richtung ganztägig und ganzjährig kostenlos. In einer SPÖ-geführten Gemeinde solle nicht mehr als dringend nötig verlangt werden.

In der SPÖ stieß er auf Zustimmung. Aber: Der Tarif ergebe sich aus einer Index-Bindung in den Schremser Richtlinien für den Kindergarten, die nun auch auf das Storchennest umgelegt werden soll, sagte Stadträtin Beer. Bürgermeister Peter Müller: Er sei genauso für den mindestmöglichen Satz von 50 Euro, der einst auch beschlossen worden sei. Auf Anraten des Landes sei er aber dann mit der Anpassung an den Verbraucherpreisindex versehen worden. Müller änderte den Antrag schließlich dahingehend ab, dass Rücksprache mit dem Land NÖ dazu gehalten werde, was unter den Rahmenbedingungen das Minimum sei.

Was dabei herauskam? „Unter den geltenden Richtlinien müssten wir bei der Indexanpassung und daher den höheren Tarifen bleiben. 50 Euro pro Monat wären dadurch nicht möglich“, so Müller zur NÖN. Im Herbst sollen im Gemeinderat daher zunächst die Aufhebung der alten Richtlinien und dann, rückwirkend ab 4. September, die neuen Tarife zur Abstimmung gelangen.

Der Großteil der Kinder im Gemeindegebiet nutze das Betreuungsangebot außerhalb der kostenlosen Kernzeiten nicht, sagt Stadträtin Beer. Betroffen seien im Schnitt 15 bis 20 Kids.