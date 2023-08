Weitra: Anrainer fürchten um den Spielplatz am Kühlhofberg

In einer Mail an die NÖN machten Inge und Karl Zechmeister aus Weitra ihren Unmut über die von der Stadtgemeinde geplanten Umwidmung des „Grünlandes Sport/Spielplatz“ in Bauland kund. Dieser Spielplatz sei von zahlreichen Familien angelegt und fast 30 Jahre gemäht und betreut worden – auf dem 1992 zur Abgrenzung zum anschließenden Betriebsgebiet geschaffenen Grüngürtel. Sie wurden dabei maschinell und finanziell vom damaligen Bürgermeister Werner Himmer und auch von seinem Nachfolger Raimund Fuchs unterstützt.

„Unsere Kinder haben hier gespielt und konnten glücklich aufwachsen. Dasselbe hätten wir uns auch für unsere Enkelkinder und die Kindern der jungen Familien in der Siedlung gewünscht“, so das Ehepaar Zechmeister. Generell verstehen sie das Vorhaben der Stadtgemeinde Weitra nicht: „Derzeit besteht in Weitra kein akuter Bauplatzmangel. Auf dem neu erschlossenen Reinprechtsfeld sind aktuell noch vier freie Bauplätze zu haben. Schade das man in Zeiten des Klimawandels ein kleines grünes Paradies für Kinder zerstören will.“

Persönliches Gespräch mit Anrainern gesucht

Diese Vorwürfe kennt Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP) bereits. „Es stimmt, dass wir in diesem Bereich drei Bauplätze schaffen wollen. Das langwierige Umwidmungsverfahren läuft. Der Spielplatz bleibt aber mit einer Fläche von mehr als 1.500 Quadratmetern bestehen. So große Spielplätze haben wir zum Teil nicht einmal in unseren Katastralgemeinden“, erklärt Layr, der nach den Beschwerden mit Anrainern am Kühlhofberg das persönliche Gespräch gesucht habe. „Fast alle haben Verständnis dafür gezeigt, dass wir in Weitra Bauplätze mit moderner Infrastruktur und entsprechendem Grünland im vernünftigen Ausmaß schaffen müssen, damit wir unserer negativen Bevölkerungsstatistik entgegenwirken.“

Der Bedarf sei aus Sicht der Gemeinde jedenfalls weiterhin gegeben. „Im Reinprechtsfeld wurden binnen drei Jahren sechs Parzellen und die Flächen für sieben WAV-Reihenhäuser verkauft, wo 14 Wohneinheiten entstehen“, zeigt Layr auf. Von der Vorbereitung zu Umwidmung bis zum fertigen Bauplatz seien zumindest ein bis drei Jahre notwendig. „Neu vergeben werden Bauplätze nur mehr an Familien mit Wohnbedarf, zusätzlich wird vertraglich ein Vor- und Wiederkaufsrecht für die Gemeinde vereinbart, sowie eine Bauverpflichtung und die Begründung des Hauptwohnsitzes“, erklärt Layr.

„Gab viele Argumente dafür und dagegen.“ Bei jeder Umwidmung mache es sich die Stadtführung nicht einfach: „Es gab viele Argumente dafür und dagegen, die mit Experten und Raumplanern sorgfältig abgewogen werden. Für die Umwidmung am Kühlhofberg gibt es sogar ein Umwelt- und ein Lärmgutachten“, berichtet Layr. Dass der Spielplatz in einer angemessenen Größe erhalten bleiben muss, war jedenfalls klar: „Wir haben erst im Frühjahr die Spielgeräte erneuert.“ Er sei auch dankbar für das Engagement der Familien.