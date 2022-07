Peter Neugschwandtner aus St. Martin ist Priester

Werbung

Der St. Pöltner Dom war voll besetzt, viele wollten mit den fünf neugeweihten Priestern Thomas Schmid, Mario Kietzer, Manuel Sattelberger, Henry Uchechukwu Igbokwe und Peter Neugschwandtner feiern, darunter auch Bischof emeritus Klaus Küng, Weihbischof Anton Leichtfried, Regens Richard Tatzreiter und Subregens Nikolaus Vidovic.

„Ihr werdet als Priester erwartet, ihr werdet als Seelsorger gesucht“, gab Bischof Schwarz den Weihekandidaten in seiner Predigt mit auf den Weg. Priestersein bedeute heute, „dass die Menschen eure Gottverbundenheit in Jesus erkennen“, und aus dieser Freundschaft heraus „euer Reden, euer Handeln, euer Schweigen“ davon zeugen.

In unserer Leistungsgesellschaft sei die heutige Priesterweihe auch dafür da, „in die Gesellschaft hineinzubuchstabieren, dass Leistung und Erfolg nicht alles sind“, so Schwarz. „Euer ‚Hier bin ich“ macht euch verfügbar: nicht wegen Macht, sondern weil ihr Diener sein wollt“, führte Bischof Schwarz aus.

Die Krise des kirchlichen Lebens beruhe letztlich nicht an den Anpassungsschwierigkeiten an die Zeit, sondern auf den Anpassungsschwierigkeiten „an dem, in dem unsere Hoffnung wurzelt“: Jesus Christus. Entscheidend sei, so der Bischof, dass „wir einander helfen - und da spreche ich sie jetzt alle an, alle Getaufte“ um diese Anpassung als „Wegkirche“ zu schaffen.

„Christentum ist die persönliche Gottesbegegnung in Jesus Christus“, so Bischof Schwarz.

Ausgestreckt auf dem Boden liegend wurde die Heiligenlitanei gebetet, danach wurde die Weihe durch das schweigende Handauflegen des Bischofs gespendet.

Anschließend legten alle anwesenden Priester den fünf Neupriestern die Hände auf, als Zeichen der Aufnahme in die Gemeinschaft im Presbyterium. Nach der Salbung der Hände mit Chrisam wurden Brot und Wein übereicht, als Zeichen für das Feiern der Eucharistie in der Gemeinde. Im Anschluss an die Weihe konzelebrierten die neugeweihten Priester erstmals an der Seite des Bischofs und spendeten der Feiergemeinde gemeinsam den Primizsegen.

Die Neupriester wurden von ihren Familien, Freunden, Wegbegleitern sowie vielen Geistlichen der Diözese bei ihrer Weihe begleitet. Bei einer Agape im Hippolythaus klang der Weihetag gemeinsam aus.

Neupriester Peter Neugschwandtner feiert am 2. Juli in seiner Heimatpfarre St. Martin seine Heimatprimiz. Die Messe beginnt um 10 Uhr. Der 57-Jährige wird ab September als Kaplan im Pfarrverband St. Franziskus im Waldviertel tätig sein.

Die weiteren Neupriester sind:

Thomas Schmid (Mag. theol.): wurde am 2. August 1991 in Amstetten geboren und wuchs in seiner Heimatpfarre Ulmerfeld auf. Seine Heimatprimiz findet am 2. Juli um 10.00 Uhr in Ulmerfeld statt. Ab 1.9.2022 wird er als Kaplan in den Pfarren Frankenfels, Grünau, Kirchberg/Piealch, Loich, Rabenstein/Pielach, Schwarzenbach/Pielach wirken.

Neupriester Manuel Sattelberger: wurde am 4. Februar 1981 in Scheibbs geboren, seine Heimatpfarre ist Petzenkirchen. Die Heimatprimiz findet am 10.7.2022 um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche Petzenkirchen statt. Ab 1.9.2022 ist Sattelberger Kaplan im Pfarrverband Enns-Donau-Winkel.

Neupriester Mario Kietzer (Mag. theol.): wurde am 15.7.1969 in Luckenwalde (Erzbistum Berlin) geboren und wird am 3. Juli 2022 um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche Luckenwalde seine Heimatprimiz feiern. Ab 1.9.2022 ist er Kaplan im Pfarrverband Pöggstall.

Neupriester Henry Uchechukwu Igbokwe (Mag. theol.): wurde am 13.6.1991 in Nigeria geboren, seine Heimatpfarre ist St. Francis Xavier Parish Umuezegwu Ihitte/Uboma L.G.A. in Imo State, Nigeria. Seine Primiz feiert er am 2.7.2022 um 14.00 Uhr in der Pfarre St. Veit/Gölsen. Ab 1.9.2022 ist er als Kaplan in den Pfarren St. Peter in Au, Weistrach, Ertl und Kürnberg im Einsatz.

