Besinnliche, ruhige Zeit bei den Promis im Gmünder Bezirk

Für die einen ist es der Karpfen, für die anderen das gemeinsame Singen und für so ziemlich alle die gemeinsame Zeit mit der Familie. Jeder begeht die Feiertage anders, aber doch irgendwie gleich: Die NÖN wollte von Promis aus dem Bezirk wissen, wie sie Weihnachten verbringen.

Zeno Stanek, Theatermacher und Intendant der Festivals „Hin & Weg“ und „Schrammel.Klang“, freut sich auf eine ruhige Zeit im Kreis der Familie: „Wir kommen alle ins Waldviertel und verbringen die Zeit unterm Weihnachtsbaum sowie in der Küche. Dass wir alle gemeinsam kochen, gehört einfach dazu.“ Bei Weihnachtsbräuchen mag man es unspektakulär: Die Nachbarin bringt das heilige Licht, das man über die Feiertage hegt und pflegt.

Ruhig und besinnlich feiert auch Familie Hörmann aus Kleinpertholz: Während der Waidmann und Seniorchef des Autohauses, Herbert Hörmann, noch am Vormittag die Wildfütterung vornimmt, schmücken die restlichen Familienmitglieder den Weihnachtsbaum mit selbst gebasteltem Schmuck. Silvia Hörmann serviert dabei schon ihre selbst gemachte Weihnachtsbäckerei, ehe am Abend der traditionelle Waldviertler Karpfen auf den Tisch kommt. Gestärkt geht es dann zur Christmette in Heidenreichstein. „Am Sonntag wird ein Gansl mit Kraut und Knödel zubereitet“, erzählt Silvia Hörmann: „Der Stefanitag ist dann diversen Verwandtenbesuchen gewidmet.“

Den traditionellen Waldviertler Karpfen gibt es am Heiligen Abend auch beim Schremser Bürgermeister Peter Müller – oft gefolgt von einem Truthahn-Gericht an einem der anderen Feiertage. „Ich werde die Zeit im Kreise meiner Familie genießen und diese Tage zum Runterkommen nutzen“, erzählt er. Wird vorm Christbaum gesungen? „Nein, das erspare ich meiner Familie lieber“, schmunzelt Müller.

„Stille Nacht“ gehört bei Bescherung dazu

Dass bei der Bescherung zumindest „Stille Nacht“ gesungen wird, gehört für die Gmünder Bürgermeisterin Helga Rosenmayer dazu. „Weihnachten ist bei uns ein Familienfest, das wir sehr traditionell verbringen“, sagt sie. Der Besuch der Kindermette, ein Gang zum Friedhof und das Zuhören beim Turmblasen stehe auch heuer wieder am Programm.

Der Gmünder Bezirkshauptmann Stefan Grusch möchte Weihnachten größtenteils „wie in den vergangenen Jahren“ verbringen. Am 24. verrichtet er vormittags Covid-Dienst an der Bezirkshauptmannschaft, abends gibt‘s untypisch für den Anlass – aber im Hause Grusch traditionell – Schweinsbraten. Der 25. wird mit allen vier Kindern und dem Enkerl verbracht, „sofern es die Bestimmungen zulassen“. Zwischen 26. Dezember und Silvester geht es für die Familie in einen kleinen Gasthof am Hauser Kaibling: zum Skifahren.

So weit weg zieht es AMS-Geschäftsstellenleiter Harald Resch nicht, auch er verbringt die Feiertage mit der Familie. „Allerdings eingeschränkt, einige Verwandtenbesuche müssen ausfallen“, bedauert er. Gegessen wird am Heiligen Abend Fisch – anstatt des Karpfens allerdings Wels. Bei Schulzentrum Gmünd-Direktorin Cordula Krammer gibt‘s den Karpfen erst an einem der Feiertage. Denn am Heiligen Abend kommt Fondue auf den Tisch: „Wir bereiten am Vortag alles vor und verbringen die Zeit dann ruhig. Das restliche Jahr war ohnehin sehr turbulent.“

„Mein Mann und ich feiern den Heiligen Abend bei unserer Tochter Viktoria“, erzählt Moorheilbad Harbach-Geschäftsführerin Karin Weißenböck : „Den Abend mit unseren Enkelkindern genießen wir sehr. Das Weihnachtsessen ist eine Überraschung, die Viktoria nicht verrät.“ Sicher ist hingegen: Am Christtag kocht Karin Weißenböck für die Familie gefüllte Kalbsbrust. Auf die Mitarbeiter vergisst sie auch zu den Feiertagen nicht: „Ich bedanke mich bei allen, die arbeiten und unsere Patienten betreuen.“