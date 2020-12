Anderen Menschen Freude bereiten und sich bedanken: Das möchte auch Doris Simsalik mit der von ihr initiierten Aktion „Gmünder Weihnachtsengerl“.

Dazu hat sie auf Online-Plattformen schon nach Unterstützung für Familien in Not gesucht, um Kindern ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen. Am vergangenen Wochenende fand Gmünds erster virtueller Adventmarkt statt. Jetzt will sie Krankenhaus-Mitarbeitern eine Freude machen: „Ich wollte dieses Jahr einfach noch irgendwas Gutes tun und bin mir sicher, dass nicht nur ich ‚Danke‘ sagen will“, bittet Simsalik um weitere „Weihnachtsengerl“. Online hat sie bereits 2.000 Abonnenten.

Da Krankenhaus-Mitarbeiter häufig mit Covid-Patienten zu tun hätten, seien sie und ihre Familien auch höheren Risiken ausgesetzt. Ihr Ziel sei deshalb, Krankenhaus-Mitarbeitern Weihnachtskarten zukommen zu lassen, die von anderen Bürgern geschrieben wurden: „Ein paar kurze Zeilen, um zu zeigen, dass wir sie schätzen“, erklärt Doris Simsalik.

Sie will die Karten sammeln und dann an die Empfänger weitergeben. Zu einigen Karten soll es per Zufall auch ein kleines Geschenk für die Krankenhausmitarbeiter geben.

Das Wichtigste seien aber die Karten. Denn sie sollen „einigen Menschen, die das ganze Jahr für uns gekämpft haben, ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.“ Der Fantasie sind bei der Gestaltung der Weihnachtskarten keine Grenzen gesetzt.

Interessierte können die von ihnen gestalteten Karten an folgende Adresse senden: Gmünder Weihnachtsengerl, Doris Simsalik, Kuenringergasse 4, 3950 Gmünd. Für kontaktlose Übergaben will sie auch eine Box vor dem Haus bereit stellen.