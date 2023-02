Ausgewandert: Christian Hartinger erforscht Mittel gegen Krebs

Werbung Fasching in der Burgstadt Anzeige FC Heidenreichstein lädt zum Gschnas

„Es regnet schon ein wenig, ein Sturm zieht auf“, sagt Christian Hartinger am anderen Ende der Leitung, rund 17.800 Kilometer entfernt. Gebürtig aus Weißenalbern (Gemeinde Kirchberg) lebt er seit 2011 mit seiner Familie im neuseeländischen Auckland. Dem aufziehenden Sturm, von dem er während des Gesprächs mit der NÖN erzählt, wird kaum Bedeutung beigemessen. Bis tags darauf Bilder eines Extremwetter ereignisses in Auckland auch Österreich erreichen.

Er und seine Familie waren vom Starkregen Ende Jänner nicht betroffen: „Wir haben gar nicht gemerkt, wie schlimm die Situation ist, bis wir die Nachrichten angesehen haben“, erzählt er rückblickend. In der Stadt wurde der Notstand ausgerufen, mindestens zwei Menschen kamen ums Leben.

Seither gab es weitere Schlechtwetterfronten. Der Unterschied zwischen Auckland und Weißenalbern ist nämlich nicht nur die Zeitverschiebung von zwölf Stunden, sondern auch, dass dort gerade Sommer ist. „Der heurige Sommer war im Allgemeinen sehr stark von Wetterextremen, vor allem sehr starken Niederschlägen, geprägt“, sagt Hartinger.

Soweit zum Wetter. Denn der 48-Jährige hat auch sonst einiges zu erzählen. Er ist als bioanorganischer Chemiker an der University of Auckland tätig und insbesondere für seine Arbeit an metallbasierten Krebsmedikamenten bekannt. Nach der Matura 1992 am Gymnasium Gmünd hat es ihn zum Lehramtsstudium gezogen: „Dabei habe ich gemerkt, dass Chemie sehr aufwendig ist, bin nach einem Semester gewechselt und habe Chemie dann als Hauptfach studiert.“

Im Vorjahr wurde der bioanorganische Chemiker Christian Hartinger in die Royal Society of New Zealand aufgenommen. Seine Familie begleitete ihn zur Auszeichnung. Foto: privat

Erste wissenschaftliche Tätigkeiten hat er unter anderem bei Bernhard Keppler, Vorstand des Instituts für Anorganische Chemie und Dekan der Fakultät für Chemie an der Universität Wien, unternommen. Im Jahr 2001 schloss er das Doktoratsstudium ab, die Habilitation folgte 2009. Dazwischen kam der Entschluss, „woanders hingehen“ zu wollen. Von 2006 bis 2008 war Christian Hartinger an der École polytechnique fédérale in Lausanne in der Schweiz tätig – obwohl es ursprünglich nur ein Jahr sein sollte. Als die Familie nach Österreich zurückkehrte, war sie schon vierköpfig. Hartinger ist Vater eines 18-jährigen Sohns und einer 14-jährigen Tochter.

Dann kam Auckland. „Wir wollten in ein englischsprachiges Land ziehen“, erzählt der gebürtige Weißenalberner. Anfangs sah es nach Australien aus, daraus wurde doch nichts. Auch beruflich ergaben sich schließlich Möglichkeiten in Neuseeland und so übersiedelte die Familie 2011 nach Auckland. „Es gab natürlich einige Faktoren, aber der Abenteuer-Aspekt war schon auch entscheidend und ist hier gegeben“, schmunzelt Hartinger.

Kulturell habe ihn das Land gleich zu Beginn an Großbritannien erinnert, das Einleben fiel dadurch leichter. Erfahrungen im Ausland zu sammeln, gehört in der Forschung dazu. Mit der Familie auszuwandern, sei allerdings mit Herausforderungen verbunden gewesen.

Großes Interesse an Krebsbehandlung bemerkbar. Hin und wieder, da zieht es die Familie doch noch nach Österreich. Im Herbst hatte Christian Hartinger beruflich in Italien zu tun, nutzte die Gelegenheit gleich für einen Besuch zur Feier des Maturajubiläums in Gmünd. Die Eltern und Schwiegereltern leben noch in Weißenalbern und Weitra. Zu erkennen sind diese Wurzeln dann, wenn beim Deutschsprechen ein Dialekt zum Vorschein kommt.

Den Grundstein zur Tätigkeit in der Krebsforschung hat Christian Hartinger schon bei seiner Doktorarbeit an der Uni Wien gelegt. Vor allem auch durch Bernhard Keppler sei er zu dem Thema gekommen, blickt er zurück: „Ich sehe bei meinen Studierenden, dass das Interesse an der Krebsbehandlung sehr groß ist.“ Vereinfacht gesagt, liegt der Arbeitsschwerpunkt des Chemikers auf der Erforschung von Metallionen mit bioaktiven Substanzen, letztlich mit krebshemmender Wirkung. Hartinger: „Wesentliche Frage ist: Welche Eigenschaften müssen Metallionen haben, um das zu erreichen?“

Seit dem Vorjahr Teil der Royal Society of New Zealand. Was für den Laien schon kompliziert klingt, ist für den Profi noch gefinkelter: „Vieles hört sich simpel an, ist chemisch gesehen aber eine große Challenge“, schmunzelt Christian Hartinger. Für seine Arbeit wurde er mit einigen Auszeichnungen geehrt, darunter der „New Zealand Institute of Chemistry Maurice Wilkins Centre Prize“ im Jahr 2016. Im Vorjahr wurde er in die Royal Society of New Zealand aufgenommen, das entspricht der österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Ende Jänner haben starke Regenfälle Teile von Auckland überflutet. Zu Wochenbeginn war Zyklon „Gabrielle“ im Anmarsch. Foto: AP/New Zealand Herald/Hayden Woodward

Neben der Forschung ist Hartinger auch in der Lehre an der University of Auckland tätig, dort in mehrere Projekte involviert. „Das Problem mit den aktuell verfügbaren Krebsmedikamenten sind Resistenzen. Wir arbeiten an Medikamenten, die weniger Nebenwirkungen haben und keine Resistenzen mit sich bringen“, erklärt er. Letztendlich ist es trotzdem etwas Banales, das seinen Forschergeist antreibt: „Es ist immer spektakulär, etwas als erster Mensch überhaupt zu sehen. Wir orientieren uns an der Natur, wollen Veränderungen aus der Natur im chemischen Bereich anwenden.“

Natur machte sich auch dieser Tage wieder bemerkbar. Schon am Wochenende wurde die Bevölkerung vor dem Zyklon „Gabrielle“ gewarnt. Bei Familie Hartinger in Auckland hat er sich da bereits durch Regen bemerkbar gemacht, die Vorhersagen sprachen von Windspitzen mit bis zu 150 km/h. „Vorsorglich wurde die Uni geschlossen und die Lehre für die Summer School auf online umgestellt“, erzählt Christian Hartinger: „Was uns jedenfalls auffällt, ist, dass das Wetter immer extremer wird.“

Im Sommer der vergangenen Jahre herrschte große Trockenheit, es habe Wassernutzungsbeschränkungen gegeben: „Jetzt ist das andere Extrem wieder eingetroffen.“ Die Aufräumarbeiten der Starkregenereignisse Ende Jänner dauern an, Hauptverkehrsadern sind teils nach wie vor nicht in gewohnter Weise verfügbar. „Im Allgemeinen sind wir gut auf solche Situationen vorbereitet“, meint er. Nur: „Die Regenfälle mit solchen Mengen in so kurzer Zeit waren etwas, das noch nie gesehen wurde.“

