Schlosserei Ramharter: Seit 125 Jahren im Handwerk

Man schrieb das Jahr 1897, als in Weißenalbern (Gemeinde Kirchberg) eine Schmiede gegründet wurde - der Grundstein für einen Familienbetrieb, der inzwischen in fünfter Generation besteht: die Schlosserei Ramharter. Die Weihnachtsfeier kurz vor dem Jahreswechsel nahmen Klaus Ramharter und sein Team als Anlass für einen Rückblick aufs Jubiläumsjahr und Herausforderungen im Handwerk. Im großen Stil wurden 125 Jahre Ramharter nämlich nicht gefeiert.

Klaus Ramharter hat den Betrieb 2014 von seinem Vater Walter übernommen, den Mitarbeiterstand seither von sieben auf aktuell zwölf erhöht. Mit der Aufnahme eines Lehrlings im Herbst sei das personelle Wachstumspotenzial vorerst ausgenutzt, meint Ramharter: „Für einen Handwerksbetrieb unserer Ausrichtung sind wir an einer guten Anzahl an Mitarbeitern angekommen, um auch weiterhin den Überblick behalten zu können.“

Fehlender Zugang zum Handwerk?

Erfreulich sei, dass viele Mitarbeiter schon jahre- und jahrzehntelang im Team sind, sagt Ramharter. Gerade auch im Handwerk ist Personalmangel schon länger eine Herausforderung, der Schlosserei geht es da nicht anders. In den nächsten zehn bis 15 Jahren stehen sechs Pensionierungen an, die es zu kompensieren gilt. „Trotz Bemühungen der Wirtschaftskammer wird die duale Ausbildung von vielen Eltern schlecht geredet. Viele Jugendliche bekommen dadurch heutzutage fast keinen Zugang mehr zu handwerklichen Fähigkeiten“, betont Ramharter.

Es brauche ein gesellschaftliches Umdenken, auch wenn die Baubranche einmal ins Stocken kommen könnte: „Man wird auch in Zukunft bauen und sanieren müssen und dazu dringend talentierte junge Handwerker brauchen.“ Im eigenen Unternehmen setzt er auf Teilhabe der Mitarbeiter am gemeinsamen Erfolg, in den vergangenen zwei Jahren gab es etwa eine sechste Urlaubswoche als Bonus.

Für Großaufträge geht es auch nach Wien

Neben Aufträgen in der Region stehen immer wieder Prestigeprojekte auf Wiener Großbaustellen an – ein Nebeneffekt der Spezialisierung unter anderem auf Revitalisierungen im Metallbau-Bereich, wie Ramharter sagt.

Zuletzt wurde etwa auf einer Wohnhausanlage mit 150 Einheiten in der Dresdner Straße oder einem achtstöckigen Bürogebäude am Schwarzenbergplatz gearbeitet. Vorerst gibt es in der Weißenalberner Schlosserei auch im neuen Jahr viel zu tun. Klaus Ramharter: „Die gute Auslastung reicht schon bis zum Beginn des zweiten Halbjahres.“

