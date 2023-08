Schremser Stadtausfahrt: Fertigstellung verzögert sich bis September

Alles Baustelle: Die Schremser Stadtausfahrt in Richtung Zwettl prägt seit Monaten ein nahezu unverändertes Bild. Jetzt sind immerhin die Arbeiten am Fernwärmenetz abgeschlossen, die Fertigstellung nach der Generalsanierung zieht sich aber sogar in den September – bringt dafür entgegen der bisherigen Ankündigung auch ein Stück Geh- & Radweg.

Der Verkehrsast vom Hauptplatz über die Josef-Widy-Straße in die Bahnstraße nach Kirchberg wurde 2022 zur Baustelle, danach wuchs sich der Netzausbau der Kelag für Fernwärme angesichts der turbulenten Entwicklungen am Energiesektor aus – und zog sich auch wegen Unsicherheiten potenzieller Fernwärme-Kunden in die Länge. Die Idee von der Fertigstellung im ersten Halbjahr musste verworfen werden, die Totalsperre wurde für den Zeitraum bis Ende Juli anberaumt.

Auch dieses Datum hielt nicht. Aber, die Grabungen für letztlich mehr als 25 neue Fernwärme-Hausanschlüsse konnten laut Straßenmeister Martin Pichler von der Straßenmeisterei Schrems vorige Woche auch in der Bahnstraße abgeschlossen werden, für 1. August wurden die Fräsarbeiten für die teilweise schon gut 40 Jahre alte Landesstraße L66 anberaumt.

Danach starten die für die Stadtgemeinde Schrems im gesamten Bereich bis zur Ortstafel auf Höhe Sägewerk Zwickl intensiven Erneuerungsarbeiten für die Nebenanlagen – von Schächten über Einlaufgitter und Begrenzungssteinen bis zu Gehsteigen. Wann es dann mit den finalen Asphaltierungen losgehen kann? „Vermutlich erst Mitte September“, sagt Pichler.

Geh- und Radweg kommt, Tempolimit offen. Dafür wurde noch ein zumindest kleines Stück als kombinierter Geh- und Radweg möglich. „Das hat sich kurzfristig noch für den Bereich zwischen der Ortstafel und ungefähr Höhe Arbeiterstraße ergeben“, sagt Bürgermeister Peter Müller (SPÖ). Errichtet werden soll er auf der von Schrems kommend linken Straßenseite, die künftige Fahrbahn rückt dazu laut Müller ein kleines Stück in Richtung Sägewerk-Seite.

Hinsichtlich der von der Stadtführung gewünschten Tempo-70-Beschränkung zwischen Sägewerk und B2-Brücke, die ein Mittel gegen überhöhte Geschwindigkeiten aus Ehrenhöbarten in Richtung Schrems sein soll, gibt es nach Auskunft von Bürgermeister Müller noch keine wesentlichen Neuigkeiten. Messungen habe es bereits gegeben, Verhandlungen vor Ort seien aber noch ausständig.

Baustart in Budweiser Straße verzögert sich. Mit der Verzögerung am Ast Josef-Widy- bzw. Bahnstraße rutscht auch die Sanierung der Budweiser Straße nach hinten. Die Baustellen sind zeitlich aneinander gekoppelt, damit nicht zwei starke Achsen zugleich gesperrt sind – in der im Projekt mitberücksichtigten Gartengasse liefen Kanalarbeiten an, in der Budweiser Straße wird es aber nicht vor zumindest Mitte September losgehen.

Für heuer sind wie berichtet Sanierungen bzw. Neuschaffung von Einbauten im Bereich zwischen Wohnpark und Einmündung Heidenreichsteiner Straße geplant, bis zur finalen Asphaltierung (Plan: Frühjahr 2024) soll über den Winter auf einer provisorischen Decke gefahren werden. Im Anschluss ist der Fortbau über Zwiemannsbusch in Richtung B30 bzw. B2 vorgesehen. Auch die Ortsbeleuchtung wird erneuert.