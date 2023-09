Stadtausfahrt: Sperre verlängert sich noch einmal

Die Nachricht hat mittlerweile das Zeug zum Running Gag: Die Fertigstellung der Schremser Stadtausfahrt über Josef-Widy-Straße und Bahnstraße in Richtung Kirchberg, die eigentlich schon für das erste Halbjahr 2023 erwartet worden war, verzögert sich ein weiteres Mal. Aktuell wird der Abschluss der Generalsanierung der Landesstraße für Oktober ins Auge gefasst.

Auswirkung an die lange Zeit ans Projekt Bahnstraße gekoppelte Generalsanierung der Budweiser Straße soll das aber inzwischen keine mehr haben, sagt Stadtchef Peter Müller: Er kündigt dort den Baustart der ersten Etappe für die nächsten Tage an.

Fernwärme-Strang musste getauscht werden. „Die geplante Fertigstellung Mitte September wird sich nicht ausgehen, es wird eher in den Oktober hinein gehen“, zuckt Straßenmeister Martin Pichler von der Straßenmeisterei Schrems mit den Schultern: „Wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt.“ Mehrere Tage Verzögerung seien alleine wegen eines undicht gewordenen Stranges im soeben ausgeweiteten Fernwärme-Leitungsnetz aufgerissen worden. An die 25 Laufmeter seien davon betroffen gewesen.

Auch die Arbeiten an Nebenanlagen für die Stadtgemeinde sind noch nicht abgeschlossen. Die Stadtführung hat sich wie berichtet kurzfristig noch für einen kombinierten Geh- und Radweg linksseitig ungefähr ab Höhe Arbeiterstraße bis Ortstafel entschieden – um den erforderlichen Platz zu schaffen, muss die Fahrbahn ein Stück zur Sägewerk-Seite hin verschoben werden, und es müssen auch die Stromleitungen für die Beleuchtung umgelegt werden. Teilweise müssen auch Randsteine noch neu gesetzt werden.

Budweiser Straße soll vor Winter wieder befahrbar sein. Die Stadtgemeinde Schrems hatte ihr größtes Straßenbauprojekt des Jahres zunächst zeitlich an die Fertigstellung des Projektes des Landes in der Bahnstraße gekoppelt, um nicht zwei starke Verkehrsstränge zugleich zu blockieren. Jetzt wurde aber umgeschwenkt.

Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) zur NÖN: „Wir möchten damit nun trotzdem noch im September beginnen.“ Immerhin naht der Winter, und bis dahin sollten die Einbauten von Kanal über Wasserversorgung bis Energie im Bereich zwischen Waldviertler Wohnpark und der Einmündung in die Heidenreichsteiner Straße saniert bzw. ersetzt sein.

Über den Winter ist wie berichtet eine provisorische Decke vorgesehen, für Frühjahr dann die finale Asphaltierung. Danach ist die Sanierung im weiteren Straßenverlauf durch Zwiemannsbusch in Richtung B2 und B30 geplant.

Gmünder Straße wird Thema. Und nach der Budweiser Straße? „Dann sollte endlich auch die Gmünder Straße drankommen“, kündigt Stadtchef Müller an. In der Budgetplanung sei diese bereits schwer desolate Ausfahrt zur B41 für die nächsten Jahre berücksichtigt.

B30-Baustelle bei Wielandsberg angelaufen. Ein Stück weiter nördlich an der B30 lief indes eine wichtige Baustelle am 4. September plangemäß an: Im Bereich Wielandsberg zwischen Aalfang und Heidenreichstein ging die Sanierung mit Entwässerungsarbeiten an Gräben, Durchlässen und Drainagen los. Gearbeitet wird hier wie berichtet auf einer Fahrbahnlänge von gut 700 Metern, und zwar laut Straßenmeister Pichler weitgehend unabhängig vom Wetter.

Im Oktober geht es dann zur Fahrbahn an sich – Asphalt wird abgefräst, danach der Boden mit Zement stabilisiert. Ab 9. Oktober sind etwa drei Tage für das Asphaltieren vorgesehen.