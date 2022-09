70 Jahre Rot-Kreuz-Bezirksstelle: Hilfe mit Geschichte

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

70 Jahre Rot-Kreuz-Bezirksstelle, 10 Jahre Suchhundestaffel: Der 10. September war ein ganz besonderer Tag für die Rot-Kreuz-Bezirksstelle Weitra. Zum „Welttag der Ersten Hilfe“ wurde hier der traditionelle Rot-Kreuz-Heurige mit dem feierlichen Festakt zu den beiden Jubiläen verbunden.

Ein Rückblick

Bezirksstellenleiter Martin Gruber zeigte im Rückblick auf die Geschichte der Atelle, die nicht immer konfliktfrei war – kurzzeitig war Weitra der Bezirksstelle Gmünd zugeordnet – einige Punkte auf: 1951 die konstituierende Sitzung für eine Bezirksstelle Weitra, 1963 die erste Blutspendeaktion, 1971 erste hauptamtlich Bedienstete, 1984 erste Zivildiener. 2018 erfolgte die Gründung einer RK-Jugendgruppe, die 2022 reaktiviert wird. Bevor 1995 die heutigen Räumlichkeiten bezogen werden konnten und 2002 um einen Zubau erweitert wurde, war man in den Anfangszeiten im Rathaus und später bei Familie Steffek am Kordikplatz einquartiert.

Neben vielfältigen tagtäglichen Aufgaben waren die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der Betriebsstelle bei Katastropheneinsätzen zusätzlich gefordert: 2002 beim Jahrhunderthochwasser, 2015 beim Versorgungseinsatz an der burgenländischen Grenze, in der Pandemie seit 2020 in Test- und Impfstraßen. Die Betriebsstelle Weitra umfasst derzeit fünf Hauptbedienstete, drei Zivildiener und 85 Freiwillige.

Seit 12. Oktober 2012 besteht auch die Suchhundestaffel Weitra, die einzige im Waldviertel. Sieben Hundeführer und vier Helfer absolvieren ehrenamtliche Ausbildungen als Hundeführer sowie ihrer Familienhunde. Eingesetzt wird die Suchhundestaffel bei der Suche nach vermissten Kindern oder auch Menschen mit Demenz.

Die Festredner gratulierten zu den Jubiläen und dankten für den Dienst an der Allgemeinheit. Bürgermeister Patrick Layr: „Das Rote Kreuz ist als moderne Einsatzorganisation aus dem öffentlichen Leben nicht wegzudenken.“ Auch der Bevölkerung sei es wichtig, dass die Stelle eigenständig bleibe. Zweiter Landtagspräsident Karl Moser: „Die Anforderungen sind ständig gestiegen. Auch die Jugend muss lernen, über den eigenen Bereich hinaus zu helfen.“ Ehrenpräsident Willi Sauer strich die „große Verantwortung der Arbeit nicht nur für den, sondern am Menschen“ hervor. Das Quartett der Stadtkapelle umrahmte den Festakt. Im Anschluss gab‘s neben Kulinarik, Hüpfburg & Musik der „Zwoara Partie“ eine Vorführung der Suchhunde.

