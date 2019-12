„Wenn do und dort a Kerzerl brennt - daun is Advent“ - so war auch das Programm gestaltet: Eine Kerze nach der anderen wurde am Adventkranz entzündet.

Zu jeder Kerze brachte der Chor bekannte und auch weniger bekannte Adventlieder, Harfen- und Violinklänge zauberten eine adventliche Stimmung im Saal. Mit Texten zum Nachdenken wie „Advent laut und leise“ führte Wolfgang Fuchs durch den Abend. Bei aller Besinnlichkeit durfte auch Humor nicht fehlen, dafür gab es die Sketches wie „Der Christbaumverkäufer“ mit Egon Haumer und Wolfgang Fuchs. Einmal mehr zeigten die jungen Mitglieder der Bühne Weitra ihr tolles Engagement bei Szenen wie „Weihnachtslicht“ und „Gespräch am Kripperl“.

"Laute leise und das Licht der Herzen heller"

Sehr gelassen und humorvoll reagierten die Veranstalter auch auf kurzzeitig auftretende Lichtprobleme im Saal. In der Pause wurden die Besucher mit selbstgebackenen Kekserl kulinarisch verwöhnt. Wolfgang Fuchs bedankte sich bei den Mitwirkenden und allen, die bescheiden im Hintergrund zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben.

Mit dem Advent-Vorsatz „In der das Laute leise und das Licht der Herzen heller werden solle“ gingen die Besucher, darunter Bürgermeister Raimund Fuchs mit Gattin Maria, Mittelschul-Direktor Hubert Prinz mit Gattin Ulli und Alt-Bezirkshauptmann Johann Böhm mit Gattin Erni, nach diesem bezaubernden, vorweihnachtlichen Abend nach Hause.