Die Stadt Weitra steht weit über die Region hinaus für Adventzauber, und das ist in diesem besonderen Jahr trotz der Coronavirus-Einschränkungen nicht anders: Die „Werk-Stadt-Weitra“ hat sich eine Alternative zum traditionellen Adventmarkt einfallen lassen: Die Hütten, die sonst als Verkaufsstände für Kunsthandwerk bei den Weitraer Adventtagen dienen, wurden in den vergangenen Wochen kurzerhand umgebaut, um als Schauhütten während der gesamten Weihnachtszeit zu fungieren.

Beim zauberhaften Adventbummel gibt es viel zu entdecken

Zwei kleine aber feine Hüttendörfer geben einen Einblick in die regionale Handwerkskunst und lassen Adventstimmung aufkommen – auch außerhalb der Geschäftsöffnungszeiten. Es gibt etwas zu rätseln und zu gewinnen. Der Handel darf wieder seine Türen öffnen und bietet Besonderes: Ein Pop-up-Store in der Galerie 99 ergänzt das Angebot von Kunst und Kunsthandwerk. Leerstehende Auslagen werden genutzt, um ebenfalls entdeckt zu werden.

Die Gastronomie fehlt zwar, ein Kaffee zum Mitnehmen oder eine mitgebrachte Jause samt Thermoskanne mit Heißgetränk sind aber nicht verboten.

Im Vordergrund steht gemütliches Bummeln durch die Stadt

Die Handwerksbetriebe bieten, wie die Veranstalter betonen, „Schönes aus der Region und Kunsthandwerk vom Feinsten“. Einige haben auch an den verbleibenden Adventsonntagen geöffnet. Die idyllische Altstadt ist in diesem Jahr wie berichtet auch um einen Kunstschwerpunkt reicher geworden und verwandelt sich seit dem Sommer laufend in eine Kulisse für Kunst im öffentlichen Raum mit Platz für Installationen, Kunstspiele, Objekte und Bilder.

Zwölf Künstler zeigen an 24 Plätzen ihren Zugang zum Thema „2020mitHerz“, organisiert und umgesetzt von der Künstlerin Tatjana Zinner. Bei der Kunstschatzsuche kann mit etwas Glück ein Kunstwerk gewonnen werden.