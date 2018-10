Große Pläne werden derzeit beim wichtigsten Arbeitgeber der Stadt Weitra gewälzt: Kunststoff-Spezialist Asma stößt nach Jahren der kontinuierlichen Aufwärts-Entwicklung an seine Kapazitätsgrenzen, ein Ausbau wird allmählich unaufschiebbar. Sieben Millionen Euro werden für diesen Prozess in die Hand zu nehmen sein.

Die Asma-Geschäftsleitung: Inhaberin Claudia Steininger und Geschäftsführer Thomas Brandeis. | www.polyurethane.at

Die „Kunststofftechnik pur asma gmbh“ hat sowohl am heutigen Firmensitz, der 1998 mit 40 Beschäftigten bezogenen ehemaligen Respo-Textilfabrik in Weitra, als auch im Stammwerk in Wultschau den Status der Vollauslastung erreicht, bestätigt Geschäftsführer Thomas Brandeis auf NÖN-Nachfrage: „Produktion und Umsatz sind im Vorjahr um ein Fünftel, die Belegschaft um 20 auf nun 140 Mitarbeiter angestiegen. Das merkt man an allen Ecken und Enden.“

Im Sozialraum werde es genauso knapp wie bei Flächen etwa für das Lager, für den Warenumschlag oder den Maschinenpark. „Wir bräuchten auch weitere Öfen, bloß fehlt der Platz dafür“, sagt Brandeis. Auch in Sachen Energiezuleitung sei man in Weitra und Wultschau am Limit angelangt.

„Das Gesamtpaket kommt entweder ganz oder gar nicht. Wobei gar nicht eigentlich keine Option ist…“ Thomas Brandeis, Geschäftsführer Asma GmbH

Selbst bei vorsichtiger Bewertung der Zukunft geht man bei Asma von weiterem Wachstum aus, zusätzliche Fläche soll den Raum für zusätzliche Projekte und Ideen schaffen.

Derzeit läuft daher die laut Brandeis „intensive Planungsphase“, in der Machbarkeit und Kosten für Ausbauten in Weitra oder Wultschau bzw. einen allfälligen dritten, ganz neuen Standort im Waldviertel abgewogen werden. Noch heuer soll die Entscheidung über ein Gesamtpaket mit Einbeziehung aller Aspekte bis zu Finanzierung, Behördenweg und der Standortfrage fallen.

Favorit ist ein Ausbau in Weitra, insgesamt etwa 7.000 m2 Grund wurden dafür auch schon vorsorglich nördlich und südlich des Firmengeländes angekauft. Die Vision umfasst ein neues Verkehrskonzept für das Betriebsareal mit einer räumlich verlegten Zufahrt von der B41, zusätzlichen Parkflächen und adaptierter Logistik. Über die neue Zufahrt geht es zum Herzstück des Projektes, einer etwa fünf Millionen Euro teuren, unter modernsten Energie-Aspekten geplanten zusätzlichen Betriebshalle mit mehreren neuen Produktionsanlagen. Der elf Meter hohe, unterkellerte und hinter attraktiver Glasfront hell erleuchtete Zubau würde die Produktionsfläche um die Hälfte vergrößern.

Der dritte Fokus der Planungen liegt am Altbestand in Weitra und auch Wultschau. Da wie dort stehen Sanierungen an, sagt Geschäftsführer Brandeis, „in Weitra befindet sich das Erdgeschoß im Wesentlichen im Zustand der Textilfabrik aus den 1960er Jahren. Wir möchten Böden, Säulen und die Struktur erneuern, der Bestand soll auf den technisch letzten Stand gebracht und nützbar gemacht werden.“ Kosten in Höhe von etwa einer Million Euro werden auch dafür einkalkuliert.

Start soll nach Intensiv-Planung im Frühjahr sein

Ein Aufsplitten des Gesamtpaketes mit Neubau, Verkehrskonzept und Sanierungen sei, wenn es erst einmal geschnürt ist, nicht mehr denkbar, streicht Thomas Brandeis hervor. „Es kommt entweder ganz oder gar nicht“, sagt er. Nachsatz: „Wobei gar nicht eigentlich keine Option ist…“ Der Start der Bauarbeiten soll im Frühjahr 2019 sein, die Inbetriebnahme soll noch 2019/2020 erfolgen.