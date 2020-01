Mehr als 43 Jahre, nachdem Helmut Schmidt seine berufliche Laufbahn bei der Raiffeisenkasse Weitra gestartet hatte, wurde er am 3. Jänner als Prokurist der Raiffeisenbank Oberes Waldviertel in den Ruhestand verabschiedet.

Schmidt hatte am 19. Juli 1976 in der Raika Weitra seinen ersten Arbeitstag, arbeitete sich hier schließlich zum Prokuristen und Kreditleiter hoch.

Nach der Fusion der Weitraer Bank mit der Raiba Oberes Waldviertel blieb er als Prokurist für die Firmenkunden im Raum Weitra hauptverantwortlich. Er sei für „zuverlässiges und nachhaltiges Arbeiten“ ein „Garant für Erfolg“ gewesen, betonten die Geschäftsleiter zu seinem Abschied: „Er war für ‚seine‘ Kunden stets ein zuverlässiger, kompetenter und sympathischer Ansprechpartner sowie als absoluter Förderspezialist bekannt.“

Die Geschäftsleiter dankten für die positive Kreditentwicklung und Kundenzufriedenheit sowie für sein „großartiges persönliches Engagement“ – wünschten ihm und dessen Nachfolger alles Gute für seine Zukunft.

Die Agenden der Firmenkunden-Betreuung im Raum Weitra gingen an Stefan Scheidl über. Der 31-Jährige, der im Bezirk Zwettl aufgewachsen ist und Bank- und Finanzwirtschaft sowie Unternehmensführung studiert hatte, hatte im Zuge eines dreijährigen Studentenjobs zur Raiffeisenbank International AG in Wien gefunden. Danach war er fast sieben Jahre als Kundenbetreuer in der Raiffeisen Factor Bank AG tätig, ehe es ihn im April 2019 zur RBOW zurück ins Waldviertel gezogen hatte.