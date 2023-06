Baustart am Kalvarienberg: So wird das künftige Heizwerk aussehen

Vor Kurzem rollten Baumaschinen in der Nähe der Volksschule Weitra an. Hier wird wie berichtet die Nahwärme-Anlage Kalvarienberg errichtet. Mit diesem 1,3 Mio. Euro-Projekt können die Volksschule, das Hallenbad sowie der Kindergarten Kalvarienberg beheizt werden. Von der 21 Jahre alten Gasheizung in der Volksschule kann man sich dann verabschieden.

Der Spatenstich am 2. Juni war für die Vertreter der Stadtgemeinde Weitra und der beteiligten Firmen ein Freudentag. „Wir haben uns schon seit Jahren dem Thema Heizung in der Volksschule und dem Hallenbad gewidmet und Pläne geschmiedet. Jetzt in der Energiekrise können wir auf diese Pläne zurückgreifen und in Rekordzeit diese Anlage bauen“, betonte Bürgermeister Patrick Layr.

Zur Finanzierung wurde Kredit über 736.800 Euro aufgenommen

Nachdem die Planungsarbeiten an die Firma KPP schon vergeben und auch die Heizkessel bestellt worden sind, wurden bei der Gemeinderatssitzung am 25. Mai Aufträge für dieses Projekt, das rund 1,3 Millionen Euro kosten wird, vergeben. Die Baumeisterarbeiten wird die Firma Zauner GmbH aus Groß Gerungs durchführen. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf 726.000 Euro. Für die Elektroinstallationen sorgt die Zwettler Firma Mengl. Diese werden 100.200 Euro kosten. Die Göschl-Haustechnik GmbH erhielt den 222.000 Euro-Auftrag für die Installationstechnik. Damit dieses Projekt auch finanziert werden kann, wurde bei der Waldviertler Sparkasse ein Kredit über 736.800 Euro aufgenommen. Die notwendigen Beschlüsse im Gemeinderat erfolgten einstimmig.

„In wenigen Tagen gibt es den Baustart für diese mit Hackgut aus unseren Wäldern und von Landwirten aus der Region betriebene Nahwärme-Anlage“, sagte Layr. Dafür gibt es auch einige Förderungen: „Unterm Strich wird uns diese Anlage um die 630.000 Euro kosten.“

Am Areal in der Nähe des Kalvarienberges werden nun die beiden großen Hallen errichtet, in der 150 Schüttraummeter Hackgut gelagert werden können. Am Dach wird eine Photovoltaik-Anlage installiert. „Wir haben uns bei der Gestaltung bemüht. Das Objekt ist abgestuft ans Gelände angepasst“, so Layr. Die Hallen werden in Fertigteil-Bauweise errichtet. Der Kalvarienberg wird über eine neue Treppe erreichbar sein.